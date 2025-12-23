PSG
La razón que mosquea a Dembélé
El futbolista francés no está disfrutando de muchos minutos en este tramo final de año: el motivo, su lesión contra el Bayern Múnich en Champions League
La temporada pasada de Ousmane Dembélé fue, sencillamente, deslumbrante. Balón de Oro, Champions League, líder absoluto... Por fin, el ‘Mosquito’ rindió al nivel que se le intuía en el Camp Nou cuando el Barça apostó fuerte por él tras sacarlo del Borussia Dortmund.
Esta campaña, sin embargo, la historia ha vuelto a torcerse. Las lesiones, una vez más, están siendo su principal enemigo. Dembélé causó baja a principios de septiembre durante un entrenamiento con la selección francesa y sufrió un nuevo revés en noviembre, en Champions League frente al Bayern Múnich. Su aportación este curso ha sido mucho más discreta: cinco goles y cuatro asistencias en 17 partidos, contando también el Mundial de Clubes del pasado verano.
Dembélé quiere ser titular
En el PSG optaron por la vía conservadora, priorizando la cautela y la recuperación total del futbolista. Una estrategia pensada para proteger a su gran estrella, pero que, a ojos del propio Dembélé, estaría rozando el exceso de prudencia. Según informa Canal Plus, esta situación habría generado cierta tensión con Luis Enrique.
El internacional francés considera que está plenamente preparado para volver a ser titular y cree que solo jugando desde el inicio podrá recuperar su mejor versión física y mental. Quiere volver a liderar, a ser determinante y a sentirse el eje principal del equipo. Una visión que, por ahora, no comparte el cuerpo técnico del PSG.
Solo titular en Copa
Desde la lesión sufrida ante el Bayern, ‘Dembouz’ solo ha sido titular en un partido: ante el modesto Fontenay, en Copa, donde dejó su sello con un gol y una asistencia (0-4). En Ligue 1 no ha salido de inicio ni una sola vez, y en la Copa Intercontinental frente al Flamengo, con un título en juego, tuvo que conformarse con participar desde el banquillo.
El próximo compromiso del PSG será ante el Paris FC, el 4 de enero, apenas cuatro días antes de disputar la Supercopa de Francia contra el Olympique de Marsella, en el Jaber Al Ahmad International Stadium de Kuwait. ¿Volverá Dembélé a ser titular indiscutible o seguirá atrapado en la jaula de cristal?
