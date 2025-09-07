¡Qatar pone fin a una de las historias de amor del PSG!

El mercado de fichajes, todavía abierto en países como Qatar, Arabia o Turquía, sigue provocando movimientos en equipos europeos. Y uno de ellos tiene como protagonista al PSG. Uno de los símbolos del cuadro parisino puso fin este domingo a su aventura en el Parque de los Príncipes tras toda una vida en el club que le vio crecer.

Según informó este mediodía el Paris Saint-Germain, el Qatar Sports Club (Qatar SC) ha llegado a un acuerdo con el futbolista Presnel Kimpembe para firmar un contrato permanente e incorporarle de cara a la temporada 25/26. "La leyenda del PSG, Presnel Kimpembe, se une al Qatar Sports Club", informaba la entidad en un comunicado, acompañado de un vídeo con sus mejores momentos en París.

Fin a una historia de amor

El adiós del central supone el fin a una de las mejores historias de amor del conjunto francés, pues Kimpembe se marcha tras dos décadas en el conjunto parisino. El futbolista de 30 años llegó al equipo de la capital en 2005 con tan solo 10 años.

"Debutó con el primer equipo el 17 de octubre de 2014, en el campo del RC Lens, sustituyendo a Thiago Motta a quince minutos del final del partido. Este momento marca el inicio de una larga y hermosa historia entre el joven defensa y el club de la capital", narra el comunicado.

Con la camiseta del PSG, Kimpembe disputó 241 partidos, marcó 3 goles, dio 2 asistencias y "lució el brazalete de capitán en 31 ocasiones". Es también el tercer jugador más laureado en la historia del Paris Saint-Germain, con 8 títulos de la Liga Francesa, 7 Copas de Francia, 6 Trofeos de Campeones, 5 Copas de la Liga y una Champions League.

Figura clave en la historia del PSG

"Muy apegado y sensible a las acciones sociales, Presnel Kimpembe es el mecenas de la Fundación París Saint-Germain desde octubre de 2022. Seguirá siendo un jugador cercano y querido por la afición, que seguirá admirando y respetando su compromiso con la camiseta rojiblanca durante estos 20 años. Titi, capitán y líder, será para siempre una figura clave en la historia del PSG", concluye el emotivo texto de despedida.

Kimpembe ha vivido unos últimos años marcados por una lesión en la temporada 22/23, con la rotura del tendón de Aquiles en Marsella en febrero de 2023 como inicio de su calvario. Casi dos años estuvo el francés alejado de los terrenos de juego.

Tras un curso completamente en blanco (23/24), regresó por todo lo alto el pasado 4 de enero de 2025 en la Copa de Francia, hasta sumar cinco partidos disputados en una temporada culminada con la consecución de la Champions League.