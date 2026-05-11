Aseguran que el PSG va en serio a por Julián Álvarez

El PSG no se conforma. El cuadro francés, que está a un suspiro de volver a ganar la Ligue 1, también reina en Europa. Después de conquistar la pasada ‘Orejona’ con un incontestable 5-0 ante el Inter de Milán, está de nuevo en la final tras eliminar al Bayern Múnich en una semifinal impresionante. Y Luis Enrique, autor material de esta bellísima obra futbolera, quiere contar con mejores piezas, si cabe, de cara a la próxima temporada.

El asturiano le ha enseñado al club parisino cuál debe ser la línea a seguir para sacar partido del dinero de Qatar y ha construido un equipo joven, dinámico, solidario y cada vez más experimentado. ¿Y saben a quién quiere sumar a su proyecto? A Julián Álvarez.

Julián Álvarez, tras la victoria colchonera ante el Athletic Club / EUP

Esta es la información que publicó ayer ‘Actu Foot’ y que hoy reafirma el periodista argentino Gastón Edul. El PSG está muy atento a la situación de la Araña y podría ir en serio a por su fichaje este verano. La operación podría rondar los 110 millones de euros y sería el colofón final al equipazo de Luis Enrique.

Una delanter de 'locos'

Al PSG le ha ido muy bien sin una referencia ofensiva clara, pero poder sumar a Julián Álvarez a una ecuación en la que ya forman parte factores como Kvaratskhelia, Dembélé, Doué o Barcola asusta a cualquiera.

Julián ha atravesado rachas complicadas esta temporada, aunque en el tramo final del curso intentó echarse el equipo a la espalda para ganar títulos. En el Metropolitano le han mostrado su cariño, pero varias fuentes cercanas al entorno del delantero explicaron durante la campaña que podría estar abierto a un cambio de aires.

Y se hizo el silencio: Julián Álvarez congela la remontada tras empatar el partido / Champions

El ex del City salió de Inglaterra para tener más protagonismo que en el Etihad y ganar títulos, y con el cuadro colchonero esto último no está asegurado, aunque este año cayó en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad y se quedó a las puertas de la final de la Champions League.

Por contra, a día de hoy, fichar por el PSG es sinónimo de arrasar en Francia y de tener muchos argumentos para tocar metal en Europa. Luis Enrique no solo tiene jugadores de primer nivel en el ataque, también cuenta con un centro del campo de élite y una defensa muy sólida y capaz de jugar a lo que él quiere. Y esa es una de las claves del impecable funcionamiento del equipo.

De momento son solo rumores, pero lo que está claro es que el PSG tiene la capacidad de atraer (y pagar) a las estrellas. Media Europa está pendiente del argentino, pero ahora mismo Luis Enrique atrae a cualquiera. ¿Será el gran fichaje del PSG este verano?