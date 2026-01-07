El PSG rompe su silencio: ¿se irá Luis Enrique a final de temporada?

El PSG volaba hacia Kuwait, donde disputará este jueves la final de la Supercopa de Francia ante el Olympique de Marsella, cuando un rumor sobre una posible marcha de Luis Enrique hizo arder las redes sociales. Ante todo el revuelo generado por la noticia, Luis Campos, director deportivo del club parisino, quiso aclarar la noticia del día en el mundo del fútbol.

"Es totalmente falso. 100% fake news", aseguró el directivo portugués. El rumor se generó a raíz de una publicación de un usuario de 'X', que citó a 'BILD', medio de comunicación de referencia en Alemania, como fuente. Una noticia que coincide con la salida de Rubén Amorim del Manchester United y las dudas en el Liverpool con Arne Slot.

El PSG actuó de manera veloz y quiso apagar el fuego antes de que la bola de nieve se hiciera todavía más grande. La duración del contrato de Luis Enrique facilita las especulaciones, pues el español todavía no ha firmado una prolongación y su etapa en París finaliza en el año 2027. Eso sí, ni club ni entrenador han mostrado ningún síntoma de falta de entendimiento para llegar a un acuerdo en un futuro.

Lo que está claro es que la pelota está en el tejado del asturiano. El PSG está viviendo el mejor momento de su historia, tras conquistar el 'sextete' el año pasado, logrando a su vez la primera Champions League de su historia. La afición y el club aman a Luis Enrique, que ha sido capaz de juntar a sus estrellas y hacerlas jugar bien al fútbol. Una virtud de la que carecían los anteriores técnicos.

Luis Campos, director deportivo del Paris Saint-Germain / EFE

La información hablaba de un cambio de aires para Lucho, que completaría la temporada en Francia y barajaría otras opciones a partir de verano. La situación del PSG esta temporada es buena, aunque es difícil hablar en enero, teniendo en cuenta que los parisinos estuvieron muy cerca de quedar eliminados en la liguilla de la Champions League del año pasado y acabaron destrozando a sus rivales en las eliminatorias.

Actualmente, el PSG ocupa la segunda posición de la Ligue 1, a tan solo un punto del sorprendente líder de la competición: el Lens. Mientras tanto, en la Champions ocupa una sólida tercera plaza que lo sitúa como uno de los máximos favoritos para clasificarse directamente a los octavos de final, entrando en el top 8 principal. El PSG no quiere que se acabe la aventura de Luis Enrique tan pronto.