El PSG, rey indiscutible del mercado de la mano de los 'Luises'

Hay pocos equipos en Europa que tengan en estos momentos las cosas tan claras como el París Saint-Germain, al que las luces del éxito tras la conquista de las dos últimas Champions League no le han cegado. Gran parte de culpa la tienen los 'Luises'. O lo que es lo mismo, Luis Campos y Luis Enrique. El mago de los despachos y el genio de los banquillos. Desde el aterrizaje del asturiano en París la simbiosis entre ambos ha sido indiscutible. Ni el 'culebrón Mbappé' tras su fichaje por el Real Madrid les desvió del camino correcto.

Luis Enrique y Luis Campos ha hecho muy buenas migas en París / EFE

La salida de la 'Tortuga' del equipo a coste cero en el verano de 2024 podría haber supuesto un durísimo golpe en la línea de flotación del proyecto, pero lejos de serlo reforzó el plan y unió a la plantilla más que nunca. En esa misma ventana de fichajes llegaron Joao Neves (65 millones de euros), Désiré Doué (50), Willian Pacho (40) y Safonov (20), cuatro hombres ahora indiscutibles en las alineaciones de 'Lucho'. La guinda del pastel fue el fichaje de Kvaratskhelia en el mercado de invierno por 80 millones de euros. La cifra parecía desorbitada, pero terminó resultado una ganga. Solo unos meses después caía la primera 'orejona' del PSG. Los galos se impusieron en la final 5-0 al Inter con un tanto de Khvicha y un doblete de Doué.

El mercado de verano siguiente resultó mucho más modesto. E incluso a los 'Luises' no les tembló el pulso para dejar salir a Gianluigi Donnarumma con destino al Manchester City a cambio de 30 millones de euros. Las pretensiones del portero italiano para renovar parecían exageradas y el club no cedió al chantaje con la lección aprendida del 'caso Mbappé'. Resultado final de la temporada: otra Champions League para la saca con victoria en los penaltis ante el Arsenal en la final (1-1).

EL FUTURO ES AHORA

Dos Copas de Europa en dos años daban al PSG la tranquilidad de plantarse en este mercado con los deberes hechos. Pero lo que han hecho Luis Ocampos y Luis Enrique es para quitarse el sombrero. El mejor equipo del mundo en la actualidad ha recaudado en ventas 371 millones de euros y solo se ha gastado 147 en fichajes.

El desglose sería el siguiente:

Compras Ferran Torres (45 millones de euros) Mika Godts (45) Maghnes Akliouche (50) Lucas Digne (7)

Ventas Bradley Barcola (145 millones de euros -los 20 de bonus son muy fáciles de conseguir-) Ibrahim Mbaye (55) Gonçalo Ramos (74) Kang-in Lee (43) Kolo Muani (50) Noham Kamara (4)

Todo un golpe sobre la mesa del PSG y los 'Luises', que cierran este mercado con un balance positivo de 224 millones de euros y una plantilla para volver a aspirar a todo esta temporada. El gran reto será igualar las tres Champions League consecutivas del Real Madrid, como reconoció el propio Luis Enrique en pretemporada: “Ahora mismo tenemos un reto único, algo prácticamente sin precedentes en la historia del fútbol europeo: igualar al Real Madrid si conseguimos ganar una tercera Liga de Campeones consecutiva. ¡Vaya! Es otro nivel. Nadie en la historia ha ganado tres seguidas, excepto el Real Madrid”.

De lo que nadie podrá vacusar al conjunto galo es de tirar el dinero. Mercado redondo a nivel económico para los parisinos, que desde la salida de Mbappé del equipo entraron en una nueva era. Mucho mejor.