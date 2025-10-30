El PSG lo revienta todo: récord de 837 millones

El Paris Saint-Germain se convirtió la temporada pasada en el mejor equipo de Europa. Los de Luis Enrique lograron levantar la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Europa, el Trofeo de Campeones y la primera Champions en la historia del club tras humillar al Inter de Milán en una final memorable. Quizás, la única mancha en el historial fue la derrota contra el Chelsea en el Mundial de Clubes.

Pero la campaña pasada no fue únicamente un éxito deportivo, sino que también fue todo un logro en la parcela económica. A pesar de los ingresos televisivos nacionales limitados, el PSG alcanzó los 367 millones de euros en ingresos comerciales y 175 'kilos' de beneficios por cada jornada disputada, tal y como desveló el propio club en un comunicado oficial.

Desde la adquisición por QSI en 2011, la facturación del club se ha multiplicado por nueve, pasando de 99 a 837 millones de euros, una cifras histórico para el club parisino. "Esta evolución ilustra la capacidad del Club para combinar la excelencia deportiva con un modelo de negocio sólido y sostenible, impulsado por un compromiso con el rendimiento y la innovación", reza el PSG en la nota.

En ese sentido, una de las claves de este buen estado económico del club es la reducción de la masa salarial. En estos momentos, la plantilla representa ahora menos del 65% de la facturación, frente al 111% anterior, "lo que refleja una estrategia financiera sostenible y responsable, y una señal positiva para los organismos supervisores franceses y europeos".

Luis Enrique, técnico del PSG / YOAN VALAT

Además, los aficionados también jugaron un papel importante en este éxito económico: el Parque de los Príncipes agotó entradas por 170.ª vez consecutiva, la renovación de abonos llegó al 98%, y los ingresos por día de partido se multiplicaron por siete desde 2011. Comercialmente, las ventas en tienda online crecieron un 210%, las físicas un 90%, y la camiseta local 2025/26 superó el récord anterior en casi un 40%.

Por otra parte, el respaldo de marcas globales y patrocinadores sigue en su mejor momento con las renovaciones de Qatar Airways y FDJ United, y seis nuevos socios que elevan el total a 31. Asimismo, el PSG continúa desarrollando estrategias de innovación y diversificación, con programas de entretenimiento, educación y bienestar, y el programa de fidelización MyParis, enfocado en mercados clave como EE. UU., Reino Unido, Japón, Oriente Medio y China.