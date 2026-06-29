El PSG recurre a la ‘operación salida’ para financiar sus megatraspasos

El Paris Saint-Germain llega al verano de 2026 en una situación paradójica. Por un lado, el club ha alcanzado el mayor éxito de su historia reciente tras proclamarse campeón de la Champions League por segunda vez consecutiva, culminando un proyecto que por fin ha dado estabilidad deportiva y ha consolidado a Luis Enrique como arquitecto de un equipo dominante en Europa.

Sin embargo, el triunfo no ha frenado la planificación de la dirección deportiva. En el Parque de los Príncipes consideran que el ciclo aún no está cerrado y que la plantilla necesita nuevos ajustes para mantener la competitividad en un calendario cada vez más exigente. Por ello, el PSG ha activado una nueva “operación salida” en la que varios nombres importantes están en el escaparate y, de esta manera, sumar una fuente de ingresos para financiar los megatraspasos que tienen entre ceja y ceja como Yan Diomandé o Maghnes Akliouche.

Cambios en la delantera

El caso más avanzado es el de Randal Kolo Muani. El delantero francés, que ya estuvo cedido la pasada temporada, es uno de los principales candidatos a abandonar el club este verano. Según las últimas informaciones, la Juventus ha reactivado su interés y ya habría alcanzado un acuerdo con el jugador, aunque el traspaso sigue bloqueado por las diferencias económicas entre clubes. El PSG no está dispuesto a rebajar en exceso sus pretensiones.

Randal Kolo Muani gol / RONALD WITTEK

El otro gran nombre en ataque es Gonçalo Ramos. El portugués también no ha tenido protagonismo, está en el mercado y varios clubes europeos han preguntado por su situación. Es por ello que el PSG valora seriamente su salida si llega una oferta adecuada para abrir espacio a nuevas incorporaciones. En Italia, especialmente el AC Milan, ha mostrado interés en el delantero, lo que podría acelerar su salida.

Uno de los casos más avanzados es el de Kang-in Lee, que podría poner fin a su etapa en París tras no consolidarse como pieza fija en los grandes partidos. El internacional surcoreano tiene pretendientes importantes y el Atlético de Madrid está muy atento a su situación, con una operación que podría rondar los 30-35 millones de euros.

Su salida encajaría en la política del club de aligerar la plantilla en zonas con exceso de competencia, especialmente en el perfil de mediapuntas y extremos interiores.

Kang In Lee, tras fichar por el PSG. / PSG

Salidas para los jóvenes

El joven Ibrahim Mbaye también figura en la lista de posibles salidas. El PSG contempla una cesión o incluso un traspaso con opción de recompra, con el objetivo de que el atacante gane minutos fuera del Parque de los Príncipes. Ya hay varios clubes de la Premier League que han mostrado interés en su evolución y pueden convertirse en una vía de salida.

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Otro caso similar es el de Senny Mayulu, cuya situación contractual sigue sin resolverse del todo. Aunque el PSG no ha tomado una decisión definitiva, su falta de continuidad en el primer equipo y el interés de otros clubes europeos podrían llevar a una salida en forma de cesión, una fórmula habitual para los jóvenes del club parisino en esta fase del proyecto.