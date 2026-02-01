El PSG recupera el liderato sin minutos para Dro

El Paris Saint-Germain venció todas las dificultades y logró llevarse los tres puntos de su visita al Estrasburgo. El equipo de Luis Enrique, gracias a los goles de Mayulu y Nuno Mendes, vuelve a situarse en lo más alto de la Ligue 1. Dro, recién llegado, se quedó en el banquillo sin disputar ningún minuto.

Aunque todavía queda mucho campeonato por delante, el enfrentamiento en el Stade de la Meinau se presentaba como clave para los parisinos, que buscaban recuperar el liderato de la Ligue 1. Pese a la trascendencia del duelo, Luis Enrique sorprendió al dejar en el banquillo a piezas fundamentales como Dembélé y Désiré Doué, así como al debutante en una convocatoria Dro.

La primera mitad estuvo ciertamente muy movida. El Estrasburgo tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador mediante un penalti, señalado tras la intervención del VAR, pero Safonov se convirtió en héroe al detener el disparo de Panichelli desde los once metros. Como si fuera poco para los locales, apenas unos minutos después, el PSG logró alterar el marcador mediante un tanto de Mayulu (0-1).

Sin embargo, este gol no hundió al Estrasburgo, que logró hacer daño a la espalda de la zaga parisina pasado el ecuador del primer tiempo. En una rápida transición, Chilwell asistió a Guéla Doué, quien empujó el balón al fondo de la red para igualar el marcador (1-1). No se movió más el marcador en los primeros cuarenta y cinco minutos a pesar de las intentonas de los locales.

Tras el paso por los vestuarios, la igualdad reinó sobre el terreno de juego, con ocasiones para ambos equipos. El duelo se complicó aún más para el PSG tras la expulsión de Achraf Hakimi, sancionada por una dura entrada que el colegiado señaló después de revisar la acción en el monitor del VAR. Pero el PSG se sobrepuso y ya en los minutos finales consiguió volverse a adelantar con un cabezazo de Nuno Mendes tras un preciso centro de Zaire-Emery (1-2). Victoria para los parisinos, todavía sin minutos para Dro.