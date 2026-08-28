El PSG recata otro empate con dos goles en el descuento

No está siendo el inicio de temporada deseado para el PSG de Luis Enrique, que pese a empezar levantando la Supercopa de Europa ante el Aston Villa, no ha sido capaz de ganar ninguno de sus otros tres partidos, que le han llevado a dejar escapar la Supercopa de Francia y cuatro de los seis puntos disputados ya en liga.

Tras el empate ante el Rennes en la jornada inaugural, no pudo mejorar en su visita al nuevo Lille de Davide Ancelotti, aunque nuevamente el pundonor de los parisinos les valió para salvar un empate con una gesta casi heroica con dos goles en el descuento.

El técnico asturiano optó por dejar a Dembélé fuera de la convocatoria y ello le dio la oportunidad a Ferran Torres de jugar como titular por vez primera, aunque su actuación no fue ni mucho menos parecida a la de su triunfal debut. Apenas pudo intervenir en el juego y no acertó en la única clara que tuvo para embocar.

Por contra, el Lille supo aprovechar el partido abierto y sin control de los primeros compases para demostrar su calidad y por medio de Haraldsson asestó el primer golpe con un golpeo magistral del islandés. Los parisinos no reaccionaron demasiado hasta el descanso, cuando la entrada de Kvaratskhelia dio otro aire al partido.

Lo probó el georgiano por su banda y ello hizo que el Lille optara rápidamente por encerrarse atrás y dejar el balón casi por completo a un PSG al que le costó encontrar la fluidez.

Circulación lenta y sin mucha idea que no encontró premio alguno y que además vio como en una contra Bakwa volvía a encontrar la escuadra de la portería de Safonov. Era el minuto 84 y el partido quedaba casi listo para sentencia, pero ni el Lille supo creérselo ni el PSG se rindió.

Vitinha, el mejor de los de Luis Enrique, recortó en el 91 con un golazo de escándalo y con el tiempo extra cumplido, Marquinhos remató a gol un centro que hacía enfurecer y mucho a los locales.

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Lo tuvo a tocar el Lille, pero no se lo creyó suficiente ante un PSG que sigue muy lejos de su nivel habitual, pero que por segunda jornada consecutiva supo salvar los muebles.