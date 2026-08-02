El PSG se quita un problema de encima: adiós al fichaje más caro de Luis Enrique

No basta solo con tener talento o buenas condiciones físicas. Para brillar en la máxima élite se necesita actitud de campeón, saber sortear la presión y mantener la cabeza fría en los momentos cruciales. Randal Kolo Muani lo tenía todo para brillar en el Parque de los Príncipes, menos lo más importante. "No pude soportar la presión", reconocía en una entrevista para La Repubblica durante su primera cesión a la Juventus.

Este domingo 2 de agosto ha terminado definitivamente su ciclo en el Paris Saint-Germain. El que fuera internacional francés fichará de manera permanente por la Juventus y dejará en las arcas del club parisino 38 millones de euros fijos, más otros 12 millones en variables. Una cantidad muy alejada de los 95 millones que el PSG pagó al Eintracht de Frankfurt en el verano de 2023.

Kolo Muani llegó al Parque de los Príncipes como una de las grandes apuestas del nuevo proyecto. Tanto es así que se convirtió en el fichaje más caro de la era Luis Enrique, etiqueta que todavía mantiene tres años después. Tenía 24 años, era internacional con Francia y venía de completar una temporada espectacular en la Bundesliga.

Su velocidad, su capacidad para atacar los espacios y su polivalencia para ocupar cualquier posición del frente ofensivo parecían encajar perfectamente en el fútbol que pretendía construir Luis Enrique. Nacido en Bondy, en la periferia de París, era una incorporación que gustaba a la afición, pero eso también disparó aún más las expectativas. El PSG no estaba incorporando únicamente a un delantero, estaba fichando a un parisino que estaba brillando a nivel mundial.

Randal Kolo Muani, durante su etapa en el Eintracht / EFE

La realidad fue muy distinta. Se quedó lejos de exhibir lo que había mostrado en Frankfurt y nunca se hizo con un lugar en el once. Ni siquiera la salida de Kylian Mbappé consiguió darle más minutos y Luis Enrique dejó de contar con él. A mitad de la temporada 2024-25, el objetivo del técnico asturiano cambió por completo y pasó de querer recuperarlo para la causa a buscarle activamente un nuevo destino para ahorrarse su ficha.

Kolo Muani, que parecía la solución que necesitaba el equipo en ataque, se había transformado en un problema. Era difícil explicar por qué no terminaba de funcionar en una liga que conocía muy bien tras su paso por el Nantes, pero el propio jugador lo detalló durante su cesión en Turín.

Un francés en París, que además costó 90 millones de euros, está sometido a una presión enorme y no todo el mundo es capaz de manejarla. Yo no pude soportarla Randal Kolo Muani — Sobre su paso por el PSG

"Un francés en París, que además costó 90 millones de euros, está sometido a una presión enorme y no todo el mundo es capaz de manejarla. Yo no pude soportarla. Tuve oportunidades y no las aproveché. Me duele, pero así es el fútbol. No hay que lamentarse", admitió en una entrevista concedida a La Repubblica.

El delantero galo también exculpó entonces a Luis Enrique. Pese a que el técnico había terminado apartándolo de sus planes, aseguró que el asturiano le había dado oportunidades y consejos suficientes para triunfar. "Es un gran entrenador. Tuve suerte de trabajar con él. Yo era el que salía al campo, no él", reconoció. Una autocrítica poco habitual que resumía perfectamente su paso por el PSG.

En Turín, Kolo Muani recuperó parte de la confianza perdida. Durante aquella cesión consiguió marcar 10 goles en 22 encuentros, ayudó a la Juventus a obtener un billete para la Champions League y convenció al club italiano para explorar su fichaje. La operación no pudo concretarse porque las exigencias económicas del PSG eran demasiado elevadas.

Randal Kolo Muani celebra un gol con el Tottenham / RONALD WITTEK

La solución que encontró el equipo de Luis Enrique fue otra cesión, esta vez al Tottenham, pero no le fue tan bien en la Premier League. Marcó solo 5 goles en 41 partidos y regresó de nuevo a París para poner fin este verano, de manera permanente, a su relación con el club.

Al final, Kolo Muani ha terminado donde quería, en Turín, con mucha menos presión de la que tuvo al llegar a París, pero con la obligación de recuperar definitivamente la confianza. Una salida que aligera espacio en la delantera. ¿Será el empujón definitivo para atar a Ferran?