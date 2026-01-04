En directo
LIGUE 1
PSG - Paris FC en directo: Última hora y resultado del partido de la Ligue 1
Sigue en directo el partido de la 17ª jornada de la Ligue 1 2025/26
Sergi Bescós I Lázaro
PSG (1-0) Paris I Media parte
¡Salen ambos conjuntos al campo! ¡A punto de empezar la segunda mitad del Derbi de París!
PSG (1-0) Paris I Media parte
Primera parte con bastante dominio de los de Luís Enrique. Con mucha posesión y una gran presión y capacidad de recuperación tras pérdida de balón. El Paris resistió hasta casi el final de la primera mitad con un buen posicionamiento defensivo y alguna que otra jugada con pase largo en busca de sus hombres der arriba.
PSG (1-0) Paris I Media parte
¡Finaaaaaaaal de la primera mitad! Ambos equipos se van a los vestuarios.
PSG (1-0) Paris I Min 45+
Ha puesto una marcha más el PSG en estos últimos 10 minutos de primera parte. Los de Luís Enrique dan un golpe duro al Paris con este gol antes del descanso.
PSG (1-0) Paris I Min 45+
¡Trapp salva el segundo del PSG! Sufriendo el Paris en estos últimos instantes de primera parte.
PSG (1-0) Paris I Min 45
¡GOOOOOOOOOOOOL DEL PSG! ¡GOOOOOOOOOOL DE DOUÉ! Gran recuperación de balón en campo contrario del PSG, Fabián abrió a la banda izquierda donde estaba totalmente solo Doué que consigue el primero del partido para los de Luís Enrique.
PSG (0-0) Paris I Min 43
Aprienta el PSG en estos últimos minutos de primera parte. Dos saques de esquina seguidos para los de Luís Enrique.
PSG (0-0) Paris I Min 42
Tacón brutal de Dembelé para dejarsela a Muyulu en el borde del área pero el jugador no pudo disparar en condiciones con su pierna izquierda.
PSG (0-0) Paris I Min 40
¡Últimos 5 minutos de la primera mitad!
PSG (0-0) Paris I Min 38
Está muy bien el PSG con la presión tras pérdida de balón. Los visitantes no consiguen trenzar varias jugadas largas con posesión a favor.
- RCD Espanyol - FC Barcelona, en directo: última hora del derbi del regreso de Joan Garcia, en vivo
- Última hora: Venezuela pide una prueba de vida de Nicolás Maduro tras ser capturado por EEUU
- Lamine Yamal calienta aún más el derbi: respuesta directa a Pere Milla
- Asensi: 'En mi época, tras el derbi, nos íbamos juntos a tomar una cerveza
- Lo que no se vio del Espanyol - Barça: tensión en la grada, Joan 'sacrificó' a Gerard Martin y mucha seguridad
- Mercado de fichajes, hoy 3 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Un botín de 50 millones, clave para el espía que delató a Maduro
- Mercado de fichajes, hoy 4 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...