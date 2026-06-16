El PSG mueve ficha para asegurar a Luis Enrique y Dembélé

El PSG no quiere que la euforia por la Champions se quede en un nuevo éxito aislado. Después de conquistar su segunda Champions League consecutiva tras superar al Arsenal en la final de Budapest, el conjunto parisino ha consolidado el proyecto liderado por Luis Enrique como uno de los más dominantes del continente.

Con el técnico asturiano convertido en el gran arquitecto del éxito y Ousmane Dembélé como una de las principales referencias del equipo, la dirección deportiva ya trabaja para blindar las dos piezas que considera fundamentales para mantener la hegemonía europea en los próximos años.

Dembélé, la estrella del PSG

El Paris Saint-Germain trabaja en dos renovaciones estratégicas que marcarán el rumbo del proyecto campeón de Europa. Mientras las conversaciones con Ousmane Dembélé continúan avanzando, el club también negocia una nueva ampliación para Luis Enrique, considerado internamente la piedra angular de la nueva era parisina.

Según informó 'L'Équipe' esta semana, las conversaciones para ampliar el contrato de Dembélé "avanzan en la buena dirección", aunque todavía no existe un acuerdo definitivo. El diario francés explica que la voluntad de ambas partes es continuar juntas y que el aspecto económico es el principal punto pendiente de resolver.

El club considera a Dembélé una de las grandes referencias deportivas del proyecto y quiere recompensar su extraordinaria evolución, pero manteniendo la política salarial implantada tras la salida de Kylian Mbappé. El medio citado señala que la entidad no tiene intención de alterar su estructura salarial, aunque sí existe predisposición para mejorar las condiciones del internacional francés.

En ningún caso se percibe un clima de tensión. Al contrario. En París entienden que Dembélé, con contrato hasta 2028, está feliz en el club y que ambas partes acabarán encontrando una fórmula para prolongar una relación que hoy parece destinada a continuar.

Luis Enrique, cerca de renovar

La situación de Luis Enrique está incluso más avanzada. 'Le Parisien' reveló meses atrás que PSG y entrenador habían iniciado conversaciones para ampliar un vínculo que actualmente expira en 2027. Existe predisposición por ambas partes para alcanzar un nuevo acuerdo y el objetivo del PSG es evitar que Luis Enrique entre en la última etapa de su contrato y blindar al técnico que ha transformado el proyecto deportivo.

En Francia se da por hecho que las conversaciones avanzan hacia una ampliación hasta 2030. Incluso fuentes cercanas al club apuntan a que el asturiano pasaría a formar parte del grupo de entrenadores mejor remunerados de Europa, una muestra de la importancia que tiene dentro de la entidad.

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De esta manera, la hoja de ruta del campeón de Europa es clara: asegurar la continuidad de su gran estrella sobre el césped y del técnico que ha construido el equipo más competitivo de la historia reciente del club. Si con Dembélé aún quedan algunos detalles por resolver, en el caso de Luis Enrique la sensación que transmiten los medios franceses es que la pregunta ya no es si renovará, sino que cuándo llegará el anuncio oficial.