El PSG se mete en un nuevo lío en el mercado

El PSG sigue acelerando en el mercado de fichajes y tras cerrar la llegada de Akliouche, espera hacer lo propio con Ferran Torres, aunque el delantero azulgrana no es el único objetivo que persigue el club francés, que ahora ha puesto el radar en otra perla, el joven neerlandés del Ajax, Mika Godts.

Con el 'no' de Diomandé, que era el objetivo principal para reforzar la línea ofensiva, los parisinos han vuelto a echar las redes en el mercado, encontrado al joven extremo del Ajax como un perfil que encaja a la perfección. Una operación que quieren cerrar de manera veloz y según informó Fabrizio Romano habría habido ya un acuerdo entre club y jugador, aunque no así entre clubes, con el Ajax teniendo muy clara su postura en la operación.

Así lo explicó Jordi Cruyff en 'De Telegraaf', asegurando que pese al acuerdo entre club y jugador el Ajax no tiene intención de vender al jugador. "Queremos que siga una temporada más aquí" sentenció sobre el interés del PSG, que según Cruyff no ha enviado todavía ninguna oferta.

Marc Gázquez

"Estamos muy satisfechos con Mika. No solo con sus goles y asistencias, sino también con su actitud profesional dentro del club. Tiene la motivación para mejorar cada día" explicó sobre el jugador, dando por cerrado el asunto con la afirmación más clara posible. "No podemos prescindir de él esta temporada, porque queremos ganar títulos y llevarnos trofeos a casa".

Claro queda que por mucho que el PSG ofrezca cantidades cercanas a los 60 millones, el Ajax tiene clara su postura según lo que afirmó Jordi Cruyff. Todo apunta a un nuevo culebrón en el mercado, siendo el PSG uno de los actores más activos hasta el momento.

Seguido por el Barça

El PSG no ha sido el único gran club que ha seguido de cerca su evolución. El FC Barcelona también ha monitorizado al internacional belga en los últimos meses. Diversas informaciones de medios neerlandeses situaban a la dirección deportiva azulgrana entre los clubes que observaban atentamente su progresión en el Ajax, valorando su juventud, capacidad de desborde y margen de crecimiento como un perfil muy atractivo para reforzar el ataque de cara al futuro.

Mika Godts celebra un gol con el Ajax / EFE

Sin embargo, el interés del Barça nunca llegó a traducirse en una negociación formal. Ahora es el PSG el que ha decidido dar el paso. Si las conversaciones con el Ajax llegan a buen puerto, Luis Enrique incorporaría a un futbolista con un perfil distinto al de otros extremos de la plantilla y que encaja con la política de rejuvenecimiento que el conjunto parisino viene impulsando en los últimos mercados.