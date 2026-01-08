En directo
SUPERCOPA DE FRANCIA
PSG - Marsella, en directo: final de la Supercopa de Francia hoy en vivo
Sigue en directo el partido de la Supercopa francesa
David Raurell
PSG y Olympique de Marsella se enfrentan en la Supercopa de Francia que se disputa en Kuwait. Sigue en directo el partido con Sport.
MIN 30
MIN 30 I PSG 1-0 MARSELLA
Décimo saque de esquina para el OM. El remate de Igor Paixao tocó en un rival y provocó otro córner más para Les Phocéens.
MIN 28 I PSG 1-0 MARSELLA
El Olympique de Marsella está generando mucho peligro a balón parado.
Los de De Zerbi están aprovechando las acciones de estrategia para buscar el empate en el marcador antes del descanso en Kuwait.
MIN 25 I PSG 1-0 MARSELLA
El PSG presume del Balón de Oro en sus redes sociales:
MIN 20 I PSG 1-0 MARSELLA
¡Nueva llegada del PSG!
Nuno Mendes probó fortuna con su disparo, pero Rulli estuvo atento para despejar el balón.
Luis Enrique le está ganando la partida a De Zerbi en este arranque de partido
MIN 15 I PSG 1-0 MARSELLA
El PSG recuperó el balón después de un error del OM en la salida. Rulli no pudo hacer nada ante la vaselina de Dembélé, que adelantó a los capitalinos en la final del Trophée des Champions.
MIN 13 I PSG 1-0 MARSELLA
¡GOOOOL DEL PSG!
¡Ousmane Dembélé adelanta a su equipo antes del primer cuarto de hora! El 'mosquito' no falla ante Rulli después de un pase maravilloso de Vitinha.
MIN 11
En caso que se complique el partido para los campeones de Europa, Luis Enrique cuenta con opciones de garantias en el banquillo como Barcola, Gonçalo Ramos, Lucas Hernández o Mayulu.
Por su parte, el nombre más destacado en el banquillo del Marsella es Aubameyang, ex delantero del Barcelona
PSG 0-0 OLYMPIQUE DE MARSELLA
MIN 7
¡Providencial Chevalier!
El guardameta del PSG evita el 0-1 del OM tras el cabezazo de Balerdi.
PSG 0-0 OLYMPIQUE DE MARSELLA
MIN 6
Recuerden que el lateral derecho titular en el PSG esta tarde es Zaïre-Emery.
Su presencia en el once de Luis Enrique se debe a la baja de Achraf Hakimi, que se encuentra disputando la Copa África con Marruecos.
MIN 3
¡Primera llegada para el PSG de Luis Enrique!
Doué encontró a Kvaratskhelia en un centro, pero el georgiano se dejó el balón atrás y la defensa del OM pudo despejarlo para alejar el peligro de su área.
PSG 0-0 OLYMPIQUE DE MARSELLA
