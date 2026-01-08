Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUPERCOPA DE FRANCIA

PSG - Marsella, en directo: final de la Supercopa de Francia hoy en vivo

Sigue en directo el partido de la Supercopa francesa

El PSG busca un nuevo título

El PSG busca un nuevo título / AP

David Raurell

PSG y Olympique de Marsella se enfrentan en la Supercopa de Francia que se disputa en Kuwait. Sigue en directo el partido con Sport.

