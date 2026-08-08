Al PSG le falta algo más que Ferran Torres

El PSG está lejos de ser la máquina perfecta que fue la temporada pasada. Porque a Luis Enrique le faltan sus piezas más importantes para que funcione el engranaje y porque el calendario aprieta a un equipo que, de nuevo, se jugará el primer título de la temporada con más dudas que certezas.

La temporada pasada, el PSG se jugó la Supercopa de Europa contra el Tottenham sin haber tenido pretemporada por culpa del Mundial de Clubes. Esta vez, influenciado por el Mundial, buscará ser supercampeón de Europa ante el Aston Villa tras haber jugado únicamente dos encuentros: una derrota por 3-0 contra el Mallorca y un 1-1 contra el Manchester United que demuestra que a Luis Enrique aún le faltan muchas cosas. Una de ellas, la llegada de Ferran Torres.

Luis Enrique, técnico del PSG / ADAM VAUGHAN

El PSG se adelantó en el Gamla Ullevi de Gotemburgo a los dos minutos de partido. Mbaye fue el encargado de abrir la lata con un gol que lleva el sello de Dro, con una gran asistencia, pero el United consiguió empatar a la media hora por medio de Mbeumo. En un segundo tiempo sin goles y dominado por el cuadro inglés, Luis Enrique dio minutos a titulares indiscutibles como Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha o Neves, pero no se movió el marcador. Aún están faltos de ritmo, lógicamente.

Dro, ejercitándose a las órdenes de Luis Enrique / PSG

Así terminó la pretemporada de un PSG que ha disputado dos amistosos veraniegos contando los últimos dos veranos y que ya piensa en el 12 de agosto y su partido clave contra el Aston Villa en Salzburgo. Luis Enrique tiene dos opciones: apostar por los jugadores que ha visto con más ritmo durante los encuentros contra Mallorca y Manchester United o mezclar algunos hombres capitales, pero faltos de ritmo, con futbolistas que están mejor a nivel físico, pero con menos galones en el equipo, como Dro, por ejemplo.

A la espera de Ferran

Sea como fuere, un verano previsible para Luis Enrique, en el que han salido jugadores como Kolo Muani, Kang-in Lee, Gonçalo Ramos y Gabriel Moscardo, y Renato Marin, como cedidos, y en el que, de momento, ha llegado Maghnes Akliouche, deseo parisino desde hace tiempo. Pero en el Parque de los Príncipes siguen esperando refuerzos.

Uno de ellos, el campeón del mundo Ferran Torres, por quien ya han empezado negociaciones con el Barça tras recibir el 'sí, quiero' del delantero de Foios. El ex del City, al que le resta un año de contrato en el Camp Nou, está más cerca que nunca de poner rumbo al PSG. Con Luis Campos a la cabeza, la dirección deportiva parisina trabaja para cumplirle otro deseo a un Luis Enrique que está centrado en levantar el primer título del curso.