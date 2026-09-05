El PSG enciende las primeras alarmas y Luis Enrique reta: "Podemos apostar por quién va a ser campeón"

El PSG empieza a tener un problema, o al menos un dolor de cabeza. No es una crisis institucional ni mucho menos una situación que ponga en duda el proyecto de Luis Enrique, pero sí es la primera crisis de resultados de la temporada en París. El campeón de Europa no termina de arrancar en Francia y la derrota de este viernes ante el Mónaco (1-2) ha encendido las primeras alarmas.

Tres jornadas de Ligue 1 y ningún triunfo. Dos empates y una derrota dejan al PSG con solo dos puntos de nueve posibles. Y lo preocupante no es únicamente el resultado, sino la sensación de que el equipo todavía no ha encontrado la fórmula para competir con regularidad durante los 90 minutos.

Contra el Mónaco volvió a aparecer una dinámica que ya se había visto en el arranque liguero. El PSG necesita reaccionar cuando ya está contra las cuerdas. Marquinhos adelantó a los parisinos, pero el conjunto de Filipe Luis remontó en la segunda parte con los goles de Nazinho y Stanis Idumbo. El PSG se lanzó entonces a por el empate y terminó asediando la portería monegasca, pero esta vez la reacción no fue suficiente.

Los jugadores del Mónaco celebrando uno de sus goles para tumbar al PSG en el Parque de los Príncipes / EFE

Y no es un episodio aislado. En el estreno liguero, el PSG llegó a perder 2-0 ante el Rennes y tuvo que remontar hasta el 2-2 con dos goles de Ferran Torres en la segunda parte. Una semana después, ante el Lille, volvió a necesitar una reacción para rescatar otro empate (2-2). Dos partidos, dos remontadas y solo dos puntos.

El problema se amplió este viernes. Por primera vez, el PSG no consiguió completar la remontada. Y el rival tampoco era cualquiera. El Mónaco de Filipe Luis llegaba invicto y salió del Parque de los Príncipes como líder de la Ligue 1, con pleno de nueve puntos.

Además, el contraste con Europa es especialmente llamativo. El PSG levantó la Supercopa de Europa el 12 de agosto después de derrotar al Aston Villa por 2-1, con goles de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué. Fue el segundo título consecutivo del club en esta competición y la confirmación de que el equipo de Luis Enrique seguía instalado en la élite continental.

Sin resultados, pero con confianza

Pero en Francia la historia está siendo muy diferente. De hecho, el PSG comenzó la temporada perdiendo la Supercopa de Francia frente al Lens (1-0), en un partido que el conjunto parisino tampoco consiguió sacar adelante pese a jugar durante buena parte del tramo final con un Lens con diez futbolistas. Desde entonces, tres jornadas de Ligue 1 y ningún triunfo.

El Lens ganó al PSG en la final de la Supercopa de Francia / @RCLens

Sin embargo, esta situación no altera la confianza del entrenador. Precisamente antes del partido contra el Mónaco, el PSG anunció la renovación de Luis Enrique hasta 2030, además de ampliar los contratos de Fabián Ruiz, João Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo y Senny Mayulu. El mensaje del club fue inequívoco, el proyecto continúa y el asturiano es la piedra angular.

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Después de la derrota, Luis Enrique tampoco escondió su confianza. El técnico defendió el rendimiento de sus jugadores y consideró que el PSG había hecho méritos para ganar. Y es que el club parisino ha afrontado un verano de cambios después de una temporada histórica. Luis Enrique ya ha hablado de la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio, pero se mostró muy seguro de sus posibilidades. "Si queréis apostar por quién va a ser campeón, podemos apostar", espetó tras la derrota ante el Mónaco. Eso sí, de momento, al PSG le está costando más de lo esperado...