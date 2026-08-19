El PSG ya ha elegido a su próxima apuesta de futuro: tiene 16 años, mide 1,87 y lo siguieron Barça, Chelsea y Arsenal

El Paris Saint-Germain está a punto de hacerse con uno de los talentos más prometedores que han aparecido en las categorías inferiores del fútbol francés. Laciné Megnan-Pavé, delantero de 16 años del Montpellier que estuvo en el radar de Barça, Arsenal o Chelsea, está cada vez más cerca de reforzar al club más potente del país. Una apuesta de futuro de Luis Enrique y Luis Campos que sigue demostrando que las intenciones del club no son otras que asegurar un futuro tan dominante como el presente.

Eso sí, aunque para el PSG no será una cantidad desorbitada, se habla de una inversión superior a los 10 millones de euros por un futbolista jovencísimo y que, lógicamente, todavía tiene muchas cosas por pulir. Además de cerrar el acuerdo con el Montpellier, el club parisino también ha hecho los deberes con Megnan-Pavé, que ya ha aceptado un contrato de cinco años, hasta 2031.

Laciné Megnan-Pavé, una de las grandes joyas del fútbol francés / Instagram

El principal interrogante que queda por resolver es qué sucederá con él durante esta temporada. Lo más probable es que permanezca cedido hasta final de curso en el Montpellier y siga ganando experiencia en la Ligue 2.

El movimiento del PSG no llega de la nada. Megnan-Pavé lleva varios años destacando dentro de la cantera del Montpellier y su nombre ya había aparecido en los informes de algunos de los clubes más importantes de Europa. Arsenal, Chelsea y Barça se habían interesado por su evolución en el pasado, pero ha sido el PSG quien ha dado un golpe sobre la mesa en lo que a su contratación se refiere. ¿Qué tiene de especial?

Un delantero muy completo

El ariete de solo 16 años nació en Montpellier en 2010 y se incorporó a la estructura del gran club de la ciudad cuando tenía seis años. Una década después, su progresión le ha llevado hasta el primer equipo, donde esta temporada ya ha dado una asistencia en sus primeros dos partidos de Ligue 2.

Con 1,87 metros de altura, Megnan-Pavé posee unas condiciones físicas que le permiten competir con centrales experimentados y corpulentos pese a su corta edad. No obstante, lo más atractivo es que su fútbol no se basa únicamente en sus condiciones físicas, sino que las combina con una gran capacidad para asociarse con sus compañeros y aparecer en posiciones más profundas.

Megnan-Pavé estuvo en el radar de Barça, Chelsea y Arsenal / Montpellier

El Montpellier veía que tenía talento, visión de juego y zancada, además de la capacidad para jugar de espaldas a la portería, descargar el balón y dar aire a su equipo en largo. Por ello, el club fue inteligente y el pasado 2 de febrero, cuando tenía 15 años, 10 meses y 26 días, le ofreció su primer contrato profesional con el club, hasta junio de 2028. Por todo ello, el PSG está dispuesto a pagar una cantidad considerable por un futbolista que aún no ha tenido la oportunidad de estrenarse en la máxima categoría francesa.

El acuerdo todavía necesita concretar los últimos detalles, especialmente la fórmula que se utilizará para que el jugador siga creciendo la próxima temporada. Pero las conversaciones avanzan y todo apunta a que Megnan-Pavé está cerca de convertirse en una de las próximas apuestas de futuro del PSG.