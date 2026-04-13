El PSG y Dembélé, cuestión de tiempo

El Paris Saint-Germain avanza con paso firme en la temporada, manteniéndose como uno de los grandes dominadores del fútbol europeo bajo la dirección de Luis Enrique. El equipo ha logrado consolidar un bloque competitivo, con una estructura más equilibrada que en años anteriores y con una política clara desde los despachos de controlar el gasto y evitar desequilibrios salariales.

En este nuevo PSG, la prioridad no es solo ganar, sino hacerlo con sostenibilidad. La dirección deportiva ha fijado límites estrictos en las renovaciones, apostando por contratos con incentivos y evitando romper la jerarquía interna. Y es precisamente ahí donde ha surgido el gran conflicto con su estrella.

La temporada pasada de Ousmane Dembélé fue la de su consagración definitiva. Convertido en el jugador más determinante del equipo, su impacto fue mucho más allá de las cifras. El exjugador del Barça dio un paso adelante y asumió galones, liderazgo y responsabilidad en los momentos clave.

Los jugadores del PSG celebrando el gol de Dembélé / EFE

El 'caso Dembélé'

Su explosión definitiva, coronada con el Balón de Oro, ha cambiado completamente su posición dentro del vestuario… y también su percepción contractual. Dembélé ya no se ve como una pieza importante, sino como la gran referencia del proyecto. Y eso, inevitablemente, tiene consecuencias en la mesa de negociación.

Sin embargo, pese a su nuevo estatus, su situación contractual no genera alarma dentro del club parisino. Dembélé tiene un contrato de larga duración y, además, ya se encuentra entre los jugadores mejor remunerados de la plantilla. Un escenario que explica por qué, a diferencia de otros casos, no existe urgencia real por cerrar su renovación.

Champions

Tal y como explica 'L'Équipe', la ausencia de acuerdo no responde a un enfrentamiento entre las partes, sino a una decisión compartida: esperar al final de la temporada. El PSG considera que no es el momento adecuado para abordar una negociación de este calibre, especialmente con el equipo inmerso en la lucha por los grandes títulos. La prioridad es el rendimiento deportivo, y cualquier movimiento contractual de gran impacto se pospone hasta que se resuelvan los objetivos del curso.

En la misma línea, el entorno de Dembélé tampoco ha forzado la situación. Existe una sintonía general en aplazar las conversaciones, entendiendo que su peso en el equipo ya está reconocido y que habrá margen para renegociar en mejores condiciones más adelante.

Factores importantes

No obstante, el factor económico puede tener un peso importante en la negociación. El PSG mantiene una política de control salarial más estricta que en el pasado, condicionada por el equilibrio interno y las normativas económicas del fútbol europeo. "Tenemos un tope salarial, como todos saben. El equipo y el club son lo más importante", apuntó Nasser al-Khelaïfi a finales de enero.

Ousmane Dembélé, futbolista del PSG / EUP

Este elemento puede generar conflicto en la negociación, aunque no se presenta como un obstáculo inmediato, sino como parte del escenario en el que se producirá la futura negociación. Más que un problema actual, es un condicionante a tener en cuenta cuando ambas partes retomen las conversaciones.

El diario francés apunta además a un factor clave como el rendimiento en el tramo final de la temporada, especialmente en la Champions, puede influir en el contexto de la renovación. No como condición explícita, pero sí como elemento que marcará el clima y la dimensión del acuerdo.

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Si las negociaciones no prosperan, Inglaterra y Arabia Saudí aparecen como posibles destinos. En los últimos meses, el Ousmane Dembélé ha recibido propuestas de clubes del Golfo, aunque ninguna se ha transformado en una oferta formal. El jugador ha asegurado que no negociará hasta que termine la temporada. Así que, por ahora, toca esperar.