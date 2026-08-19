El PSG podría no debutar en casa debido al mal estado del césped

El PSG encara una nueva edición de la Ligue 1 en la que espera poder salir campeón de Francia, cosa que ha hecho en las últimas cinco temporadas. Los de Luis Enrique ya han jugado dos partidos esta temporada, la victoria en la Supercopa de Europa ante el Aston Villa y la derrota en la Supercopa de Francia contra el Lens.

Para el debut liguero, programado para este domingo a las 20:45, el PSG recibe al Stade de Rennes en el Parque de los Príncipes, pero según información del medio francés 'ICI Armorique', la sede puede terminar cambiandose.

Ambos clubes están manteniendo conversaciones para revertir los partidos, es decir, que el encuentro de la primera vuelta, programado para jugar en el campo del PSG, se juegue en el campo del Rennes, el Roazhon Park, mientras que el de vuelta se disputaría en el Parque de los Príncipes.

El motivo de que se esté estudiando este cambio es el estado del terreno de juego: el césped está actualmente impracticable para albergar un partido de máximo nivel, debido a las terribles condiciones climáticas en estos meses de verano en París: la ciudad ha vivido una ola de calor con temperaturas impropias del norte de Francia, llegando a alcanzar los 39 grados de máxima y con muy pocas precipitaciones.

Esta última semana, el tiempo ha sido más similar al que suele ser habitual en esta época del año, con lluvias previstas en los próximos días, pero, debido a este seco y cálido verano, el estado del césped no es el óptimo a día de hoy para jugar un partido de Liga, por lo que el PSG no ve con malos ojos empezar fuera de casa.

Debido a este descenso de las temperaturas, se espera que la situación en el Parque de los Príncipes mejore en los próximos días para poder albergar el encuentro de la tercera jornada contra el Mónaco, que se disputará el 4 de septiembre.

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Por ahora, ni la Ligue 1 ni ninguno de los clubes ha hecho oficial esta decisión, pero podría serlo en las próximas horas.