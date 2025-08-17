El PSG debuta con otro recital de Vitinha

Sin Gianluigi Donnarumma de nuevo, pendiente de definir su futuro lejos de París, con el título de la Supercopa de Europa todavía fresco y con la 'unidad b' de inicio, el París Saint Germain inició la defensa del trono de la Ligue 1 con un trabajado triunfo en Nantes (0-1) fraguado por Vitinha, otra vez el motor parisino.

Sin preparación previa al nuevo curso y con un descanso con las horas contadas, el conjunto de Luis Enrique tuvo una irrupción precipitada en la temporada por la supercopa que ganó al Tottenham y que proporcionó al plantel parisino otro éxito en un año de ensueño. La calidad del volante portugués, en una acción aislada, desequilibró la puesta en escena del campeón de las últimas temporadas.

La revolución implantada en el equipo inicial del técnico español ante un rival menor pero al que no pudo ganar en ninguno de los dos partidos del ejercicio anterior, era esperada. El estreno del central procedente del Bournemouth Ilya Zabarnyi coincidió con el descanso de jugadores como Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Menses, William Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue y Ousmane Dembele, titulares sin discusión que se sentaron en el banquillo.

Lucas Chevalier repitió en la meta. Es el único asunto pendiente en el club parisino, la única nota discordante entre tanta felicidad que debe resolverse en unos días. Sin embargo, para desatascar el partido tuvo que recurrir al talento Luis Enrique que tiró de sus mejores futbolistas a la hora de partido, para disputar los treinta minutos finales e intentar desnivelar un choque equilibrado hasta ese momento, con dominio en la posesión y en las ocasiones. Pero sin acierto.

Necesitó a Ousmane Dembele, a Achraf Hakimi, a Nuno Mendes y a Desire Doue que salieron a la vez en el 61. Cuatro cambios del tirón para agitar un cara a cara en el que el Nantes se encontraba cómodo.

No sufrían los canarios que este año dirige Luis Castro y que lleva ocho años sin ganar sus primeros partidos de cada campaña. Gonçalo Ramos era la principal inquietud para el Nantes que se salvó del descenso por poco hace unos meses y alargó su estancia en la Ligue 1.

Se aceleró poco antes del descanso con ocasiones y alternativas continuadas. Kang In Lee tuvo la primera que desbarató Chidozie Awaziem, una de las novedades locales y Tylel Tati, de cabeza en un córner, pudo poner por delante al Nantes.

El palo salvó al equipo de Luis Castro poco antes del intermedio, en un centro de Fabián al que no llegó Lopes. Solo el larguero evitó que el remate de Ramos fuera gol.

La entrada al campo de Dembele y compañía dio un giro al choque y el París Saint Germain aceleró. Marcó, sin embargo, con algo de fortuna, cuando Vitinha recibió el balón de Nuno Mendes y ejecutó un tiro desde la media luna que desvió un defensa y superó a Anthony Lopes.

Todo estaba ya en orden porque el Nantes careció de respuesta. No tuvo alternativas ante un rival superior pero condicionado físicamente que no dejó de tener la posesión y de llegar con cierta normalidad al área local.

Marcó Ramos justo antes de ser sustituido pero el VAR lo anuló por fuera de juego. Después entró el georgiano Khvicha Kvaratskhelia que intensificó las transiciones visitantes para afianzar el triunfo y ampliar la estupenda racha como visitante. En cuarenta y un partidos fuera del Parque de los Príncipes en la Ligue 1 el París Saint Germain solo ha perdido uno, en Estrasburgo en mayo pasado. En Nantes inició un nuevo recorrido al éxito.