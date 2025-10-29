El PSG se atraganta con el cemento de Lorient

“Mañana en Lorient será un partido difícil”, comentaba Luis Enrique en la previa de la décima jornada de la Ligue 1. El técnico asturiano siempre ha defendido el nivel del campeonato doméstico galo y le ha otorgado tanto valor como a la Champions League. Por ello, no estará nada satisfecho con el empate ante un Lorient que, con un muro sólido y mucha efectividad, logró transformar a un PSG que venía de endosarle siete goles al Bayer Leverkusen en un equipo estéril en ataque.

Luis Enrique quiere repartir minutos durante la temporada para mantener a todo el grupo enchufado. Ante el Lorient, dio oportunidades a futbolistas como Mbaye o Ndjantou -uno de los más destacados del primer tiempo-, pero no reservó a piezas clave como Dembélé, Doué o Nuno Mendes. Los primeros treinta minutos de partido dejaron claro que sacar tres puntos del Stade du Moustoir no sería tarea fácil.

Doué, durante el partido ante el Lorient / FC Lorient

Las ocasiones brillaron por su ausencia, reflejando a un PSG que dominaba el balón pero no encontraba la manera de perforar el muro de hormigón que Pantaloni levantó delante de la portería de Mvogo. El 0-0 con el que se llegó al descanso fue más mérito del conjunto local que demérito del parisino.

Nuno Mendes sigue enchufado

Luis Enrique mostraba cierta preocupación antes de la reanudación. Buscó resolver la falta de veneno de su equipo introduciendo a sus dos magos portugueses, Vitinha y Joao Neves, para dinamizar el ritmo del balón. Y surtió efecto. En el minuto 49, Nuno Mendes, como si de un extremo se tratase, aprovechó un buen centro de Doué al segundo palo para abrir la lata. Mvogo salvó el cabezazo del lateral luso, pero no pudo dar dirección al despeje y dejó el balón muerto en el corazón del área.

Nuno Mendes, durante el partido de Ligue 1 ante el Lorient / PSG_inside

La facilidad con la que el PSG encontró el gol en el segundo tiempo también la tuvo el Lorient para poner las tablas en el marcador y reforzar el muro que Nuno Mendes había resquebrajado. En el minuto 51, Igor Silva aprovechó un rechace de Chevalier al centro para desatar la locura en el Stade du Moustoir con un derechazo inapelable desde la frontal: 1-1 y vuelta a empezar.

Doué, en camilla

Por si la tarde no era lo bastante mala para el PSG, al cumplirse la hora de juego se lesionó Desiré Doué, que incluso necesitó la camilla para abandonar el terreno de juego. Barcola entró en su lugar y Kvaratskhelia dio descanso a Dembélé. Por su parte, Pantaloni mantuvo el mismo plan, introduciendo piernas frescas que asegurasen el trabajo defensivo que tan buen resultado le estaba dando.

El PSG empezó a embotellar al Lorient. Cada vez el equipo parisino jugaba más cerca de la portería de Mvogo, pero el internacional suizo no se dejó intimidar y, en el 72', le negó el gol a Barcola con una mano providencial abajo. Los locales, sin embargo, se mostraban cómodos con la situación, celebrando cada minuto consumido e incluso encontrando chispazos para amenazar a Chevalier.

El reloj acercaba al Lorient al éxtasis y al PSG a la frustración, mientras Kvaratskhelia apretaba los dientes para intentar resolver el encuentro con su talento. Pero esta vez no habría gol ganador, y Mvogo acabaría destacándose como uno de los héroes del equipo de Pantaloni. Empate a uno y fiesta en Lorient.