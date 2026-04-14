El PSG apuesta por Luis Enrique con una oferta millonaria

La historia reciente del Paris Saint-Germain no se entiende sin la llegada de Luis Enrique en el verano de 2023. El técnico asturiano aterrizó en París en un contexto de cambio profundo, con el club decidido a abandonar definitivamente el modelo de superestrellas para construir un equipo más equilibrado, reconocible y competitivo en Europa.

Desde el primer día, Luis Enrique impulsó una transformación estructural. Apostó por un juego asociativo, dominante y coral, en línea con la nueva política deportiva del club junto a Luis Campos. El resultado fue un giro radical. El PSG dejó de ser un escaparate de individualidades para convertirse en un bloque sólido, competitivo y reconocible, algo que incluso en Francia se interpreta como el gran cambio de ciclo del club.

Luis Enrique, en el duelo ante el Toulouse / TERESA SUAREZ / EFE

Los resultados no tardaron en llegar. En apenas dos temporadas y media, Luis Enrique ha construido uno de los proyectos más exitosos de la historia del club francés. Bajo su mando, el PSG ha logrado una batería de títulos que incluye ligas, copas y, sobre todo, la ansiada UEFA Champions League 2024/25, la primera en la historia del club, culminada con un contundente 5-0 en la final ante el Inter .

Ese triunfo europeo formó parte de un triplete histórico (Ligue 1, Copa y Champions), convirtiendo al técnico español en uno de los pocos en lograr dos tripletes en su carrera. Además, el equipo ha mantenido su hegemonía doméstica y ha sumado títulos internacionales como la Supercopa de Europa, elevando su palmarés personal hasta cifras de auténtica élite .

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Más allá de los trofeos, el gran legado de Luis Enrique ha sido la construcción de un equipo. Lejos de depender de figuras mediáticas, el PSG actual se sustenta en una estructura colectiva, con futbolistas como Vitinha, Achraf Hakimi, Dembélé o los nuevos talentos emergentes liderando un modelo basado en la posesión, la presión y la versatilidad táctica.

En la presente temporada, el conjunto parisino llega a los momentos decisivos reafirmando su identidad. El equipo juega la vuelta de los cuartos de final de la Champions con ventaja ante el Liverpool y muestra una versión sólida y dominante, con Luis Enrique insistiendo en la exigencia máxima pese a los resultados favorables .

El vestuario respalda plenamente al técnico, al que consideran pieza clave del éxito reciente. La confianza en su método es total, tanto por parte de los jugadores como de la directiva, que ve en él al líder ideal para sostener el proyecto a largo plazo.

Luis Enrique da órdenes en el banquillo de Stamford Bridge, durante el último Chelsea-PSG de la Champions League / EFE

En este contexto, el PSG ha activado la maquinaria para blindar a su entrenador. Las negociaciones para su renovación llevan meses en marcha y están muy avanzadas, según diversas fuentes francesas como 'RMC Sport'. El objetivo es claro: extender su contrato hasta 2030 .

El nuevo acuerdo no solo ampliaría su vinculación, sino que incluiría una importante revalorización salarial. El club parisino está dispuesto a convertir a Luis Enrique en uno de los entrenadores mejor pagados del mundo, e incluso algunas informaciones apuntan a que podría liderar ese ranking .

Actualmente, el técnico ya se mueve en cifras cercanas a los 11 millones brutos anuales, pero el nuevo contrato elevaría significativamente esos emolumentos, en línea con su impacto deportivo y su estatus dentro del fútbol europeo .

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La intención del PSG es cerrar el acuerdo antes de final de temporada y asegurar así la continuidad del arquitecto de su mayor éxito histórico. Porque en París lo tienen claro. Luis Enrique no es solo su entrenador, es la piedra angular de un proyecto que ya ha hecho historia… y que ahora quiere dominar Europa durante la próxima década.