FÚTBOL INTERNACIONAL
El PSG se alía con Marruecos para custodiar a Hakimi
El lateral derecho, clave para los Leones del Atlas, seguirá con su recuperación en la Copa África
La patada de Luis Díaz en el partido de Champions League contra el Bayern Múnich lo dejó KO. Sufrió un esguince de tobillo, pero a Achraf Hakimi le dolía algo más que la pierna: su presencia con Marruecos para la Copa África estaba en duda.
Sin un tiempo de recuperación específico, el lateral diestro podía quedarse fuera de la gran cita en la que su país es anfitrión. Todas las dudas las aclaró Walid Regragui, seleccionador de los Leones del Atlas, este jueves por la tarde.
El preparador nacido en Francia incluyó en su convocatoria a futbolistas de primer nivel como Brahim Díaz, Noussair Mazraoui, Eliesse Ben Seghir, Nayef Aguerd o Azzedine Ounahi, que podrá jugar con el Girona ante la Real Sociedad este viernes después de que la Federación aceptara la petición del club catalán. Pese a ello, los marroquíes querían saber qué pasaba con su gran estrella, Hakimi.
El golpe sufrido en el partido de Champions lo obligó a abandonar el campo entre lágrimas, y las primeras valoraciones sugerían que podía perderse toda la fase de grupos, como mínimo. Sin embargo, tras semanas de incertidumbre, entró en la convocatoria. Como no podía ser de otra manera, el elegido Jugador Africano del Año 2025 por la CAF forma parte de la expedición de los Leones del Atlas.
Marruecos es uno de las favoritas a conquistar el título que defiende Costa de Marfil. El impacto de Hakimi en la selección es enorme. Fue clave en la clasificación para el Mundial 2026 y también apuntaba a serlo en la Copa África. Pero la bota ortopédica que lució en Rabat cuando recibió el galardón mencionado hizo saltar todas las alarmas.
El plan del PSG
Que esté en la lista de Regragui no significa que vaya a jugar desde el primer día. Marruecos tendrá que valorar su evolución, controlar la intensidad en los primeros entrenamientos y decidir cuándo estará listo para competir al máximo nivel. Y aquí entra en juego el papel del PSG.
Lejos de pedirle a Marruecos que no convoque al lateral, el club parisino se unirá a la expedición marroquí para ayudar a Achraf en su rehabilitación durante la Copa África. Un miembro del cuerpo médico del PSG será el encargado de garantizar que el procedimiento que se siga con el jugador sea el correcto.
