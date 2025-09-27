Problema inesperado para Luis Enrique: Fabián Ruiz, baja

La escasa pretemporada que dispuso el Paris Saint-Germain está cobrándose un elevado peaje en forma de lesiones y molestias musculares. El parte médico de los franceses intimida a escasos días de visitar Barcelona, donde se medirán al conjunto de Hansi Flick el próximo miércoles 1 de octubre.

Si el viernes se conoció la baja de Marquinhos para el citado encuentro de Champions por una rotura en el cuádriceps izquierdo, las dudas se ciernen ahora sobre Fabián Ruiz. El centrocampista andaluz no forma parte de la convocatoria para el partido que disputarán los capitalinos esta noche contra el Auxerre (21.05 horas). Luis Enrique reserva al sevillano por precaución, más pensando en Europa que en una Ligue 1 donde, pese al resbalón en Marsella, colidera la clasificación junto al propio Olympique y al Mónaco de Ansu Fati -empatados los tres a doce puntos-.

Luis Enrique, brazo en cabestrillo, en el Vélodrome de Marsella / EFE

Vuelve Barcola

No todos son malas noticias para el técnico asturiano. Bradley Barcola, que se perdió el duelo del Vélodrome tras sentir dolor en un entrenamiento, está de regreso y apunta a titular en Montjuïc. No le queda otra a Lucho que arriesgar con el joven extremo francés ante las numerosas ausencias en vanguardia.

Muchas dudas

Se esperaba la lista de Luis Enrique para comprobar la evolución de sus futbolistas. Ousmane Dembélé y Marquinhos está totalmente descartados para el Barça, aunque se albergan esperanzas de recuperar a Desiré Doué y Joao Neves. Pues bien, estos dos últimos continúan fuera de los planes del gijonés. Doué se rompió en un encuentro internacional con Francia -al igual que Dembélé-, mientras que Neves cayó en la primera jornada de Champions frente a la Atalanta. Ambos apurarán sus opciones para estar en la Ciudad Condal, aunque sin el rodaje previo que deseaba Lucho.

Con el francés y el luso en cuarentena, ahora surge el inesperado problema con Fabián Ruiz, cuya baja, si finalmente se produce, reduciría mucho las opciones de Luis Enrique en la medular. El internacional español es pieza clave para su técnico en esa sala de máquinas que forma junto a Vitinha y Neves. El PSG tuvo que completar su convocatoria con cinco juveniles.