El problema que afronta Luis Enrique con Barcola

El PSG de Luis Enrique afronta un tramo final de mercado con bastante movimiento. Al próximo traspaso de Kolo Muani y al insistente interés en fichar a Ferran Torres se le suma el 'problema' que creó Bradley Barcola.

El extremo francés decidió hace unos días que no iba a firmar un nuevo contrato con el PSG. Barcola no está dispuesto a quedarse en el Parque de los Príncipes bajo el rol de revulsivo, por lo que busca una salida que le permita despegar.

Doué y Barcola celebran con el PSG / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Los tres factores

Pero entonces entran en juego varios factores. El primero, el contrato del futbolista. El internacional con Francia firmó un vínculo que le ata hasta junio de 2028 con el club parisino, por lo que Nasser Al-Khelaïfi tiene la sartén por el mango.

También cabe destacar que Barcola es un futbolista imprescindible en la plantilla de Luis Enrique. No en vano disputó 49 partidos la pasada temporada, anotando 13 goles y dando 6 asistencias.

Bradley Barcola, jugador del Paris Saint-Germain / Agencias

Sin embargo, en los momentos importantes, en la fase decisiva de la Champions, 'Lucho' prefirió siempre a Desiré Doué antes que a Barcola, que preferiría jugar para un equipo que le ofrezca la titularidad en la Liga de Campeones.

Y ahí radica el problema. ¿Prefiere Luis Enrique retenerlo dada su importancia en la plantilla? ¿O bien prefiere dejarlo salir para no rener en su equipo a un futbolista que no ha mostrado el compromiso de querer seguir en París?

Luis Enrique, técnico del PSG / ADAM VAUGHAN

El Liverpool, su destino más probable

Por el momento, la situación de su fichaje es la siguiente: el PSG espera recaudar unos 170 millones de euros, pero el Liverpool -que ya avanza en las negociaciones con el agente del extremo, según Fabrizio Romano- ofrecerá en unos días 130 'kilos'.

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Ambas cantidades son una auténtica locura por un futbolista de 23 años, pero el mercado en la Premier está disparado y el PSG no tiene necesidad de venderle. Ni por el hecho de ingresar, ni por el contrato del futbolista, puesto que todavía le quedan dos años por delante. Y eso que las relaciones entre ambos clubes son excelentes.