El presidente del PSG rompe el silencio sobre Luis Enrique: "Nos daba miedo"

Nasser Al‑Khelaïfi, presidente del Paris Saint‑Germain, ha situado a Luis Enrique en el punto más alto de su gestión deportiva.

En declaraciones recientes, el dirigente aseguró que ficharlo fue "la mejor decisión" de sus 15 años al frente del club. "Luis Enrique es realmente el mejor activo del club, el mejor, mi mejor decisión. Hablé durante los últimos 15 años para ficharlo", afirmó.

El mandatario fue incluso más lejos al valorar su impacto en el juego: "Ha revolucionado el fútbol. No solo en el Paris Saint‑Germain, sino en todo el fútbol… realmente es el mejor entrenador del mundo".

Una dedicación que roza lo obsesivo

Al‑Khelaïfi reveló un dato que ha sorprendido incluso dentro del club: el técnico pasó ocho meses sin salir de las instalaciones del PSG, trabajando desde primera hora de la mañana hasta la noche. "Luis Enrique no salió de las instalaciones del PSG durante 8 meses consecutivos. Trabajaba de 8:00 a 21:00, al punto de que empezamos a pensar que se había vuelto loco… incluso nos daba miedo".

Este nivel de compromiso ha reforzado la percepción interna de que el entrenador es el pilar del nuevo proyecto parisino.

Renovación en el horizonte

El presidente dejó entrever que la continuidad del técnico está prácticamente encarrilada. "El entrenador está muy feliz con nosotros, muy feliz en París. Estamos orgullosos de él. ¿Qué creéis que significa eso?", deslizó, apuntando a un acuerdo a largo plazo que podría extenderse hasta 2030.

El arquitecto del nuevo PSG

Bajo la dirección del asturiano, el club ha virado hacia un modelo más coral, disciplinado y basado en jóvenes talentos, alejándose de la etapa de grandes estrellas. Luis Enrique se ha consolidado como el eje del proyecto y como la figura que sostiene la ambición europea del PSG.

Las palabras de Al‑Khelaïfi reflejan una sintonía total y la convicción de que el técnico es la pieza imprescindible para seguir dominando en Francia y competir al máximo nivel en Europa.