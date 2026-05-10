La postura del PSG con Barcola ante el interés de los grandes de Europa

El interés del Barça por Bradley Barcola ha irrumpido con fuerza en el mercado de verano. Según informó 'Sky Sports', el club azulgrana sigue muy de cerca la situación del extremo francés del PSG y valora su incorporación como una oportunidad estratégica para reforzar el ataque. El perfil del internacional francés gusta especialmente por su capacidad de desequilibrio, velocidad y margen de crecimiento, además de su polivalencia para actuar en cualquiera de las bandas.

La aparición de este interés coincide con un momento delicado para el futbolista en París. Pese a estar firmando una temporada notable en números y rendimiento, Barcola ha ido perdiendo protagonismo en algunos de los partidos grandes del curso debido a la enorme competencia ofensiva del conjunto de Luis Enrique.

Bradley Barcola castiga al Chelsea con un gol decisivo que inclina el partido / Champions

Sin embargo, la postura del PSG no parece estar dispuesto a abrirle la puerta de salida, al menos de momento, aunque el jugador no está satisfecho con su papel en el equipo. Según explica 'L’Équipe', en el PSG entienden que su situación actual no responde a una pérdida de confianza en su nivel, sino al contexto competitivo que existe en la plantilla. Y, en ese sentido, su situación despierta el interés de varios grandes de Europa.

“Tenemos cuatro jugadores tan buenos que cuando uno se queda fuera, nos critican”, explican desde el club francés. “Entendemos su frustración, pero son decisiones del entrenador. No es cuestión de talento. Cuando lo fichamos del Lyon, nadie más que nosotros creía que llegaría tan lejos”, añaden.

Barcola no tiene claro si seguir en el PSG o salir al mercado / YOAN VALAT / EFE

El diario francés señala que internamente existe la convicción de que Barcola seguirá siendo un jugador importante a medio plazo, aunque la irrupción de Désiré Doué y la presencia de futbolistas como Dembélé o Kvaratskhelia hayan reducido su peso en determinados encuentros clave.

Además, en el Parque de los Príncipes consideran que la progresión de Barcola sigue siendo una apuesta de club. Su juventud y capacidad para decidir partidos en el uno contra uno le mantienen como un futbolista estratégico dentro del proyecto deportivo, pese a que esta temporada haya alternado titularidades con suplencias en los encuentros de máxima exigencia.

Barcola, durante el PSG-Mónaco en Champions / EFE

L’Equipe resume incluso su situación con una frase muy gráfica al asegurar que el extremo parece “condenado a ser el eterno 12º hombre” del PSG. Una realidad que inevitablemente ha despertado el interés de varios grandes clubes europeos, entre ellos el Barça.

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El club parisino considera al extremo francés una pieza importante de su proyecto deportivo y, según apuntan varios medios franceses, incluso trabaja en una mejora y ampliación de su contrato ante el interés creciente de otros grandes clubes europeos. Eso sí, en caso de que el jugador forzara su salida, el PSG se vería obligado a escuchar ofertas por el atacante francés.