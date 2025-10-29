La propuesta del PSG con Dembélé

Ousmane Dembélé es actualmente uno de los mejores jugadores del mundo. El 'Mosquito' fue capaz la temporada pasada de dar un paso adelante y erigirse como líder del ataque del Paris Saint-Germain en una temporada excepcional de los franceses. Con el ex del Barça en su mejor versión, el conjunto parisino se alzó con un triplete memorable, incluida la primera Champions de la historia del club.

No es casualidad que Dembélé fuera galardonado con el Balón de Oro. Fue determinante y decisivo en el mejor equipo de la temporada. Si nos centramos en sus números, Dembélé sacó su versión más letal con 35 tantos y 16 asistencias en 53 partidos disputados con la camiseta del PSG. Se hizo evidente su mejora de cara a portería con las mejores cifras goleadoras de su carrera.

Dembélé, con el Balón de Oro 2025 / EFE

Aunque esta temporada una lesión le ha tenido apartado de los terrenos de juego durante siete partidos, Ousmane Dembélé volvió por la puerta grande. Regresó en el duelo de Champions League contra el Bayer Leverkusen, y tan solo le bastaron tres minutos para demostrar su mejora de cara a puerta con su primer tanto en la actual edición de la máxima competición continental.

Vuelta al ruedo

Disputó 28 minutos en el encuentro europeo y, el pasado fin de semana, volvió a jugar poco más de 20 minutos. Y es que el Paris Saint-Germain tiene un plan para un regreso gradual de Dembélé, y así evitar recaídas o otros contratiempos físicos. Según 'L'Équipe', el 'Mosquito' aún no ha tenido tiempo de recuperar el 100% de su capacidad física y sabe que aún necesitará tiempo para perfeccionar su condición física.

Ousmane Dembelé celebra su gol ante el Bayer Leverkusen / AP Photo/Martin Meissner

Está disfrutando de su regreso al césped, aunque la precaución lidera su vuelta. De hecho, los preparadores físicos conocen con precisión el nivel físico del delantero francés con la vista puesta en los datos. Además, le sigue su fisioterapeuta Jean-Baptiste Duault, que está con él desde hace cuatro años y ahora es empleado del PSG.

Dembélé es un hombre fundamental dentro del vestuario parisino. Es una persona con una energía contagiosa y da ejemplo con su ambición y a través de sus carreras para ayudar en defensa. La vuelta del 'Mosquito' es una excelente noticia para el PSG, tanto dentro como fuera del terreno de juego.