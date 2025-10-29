FÚTBOL INTERNACIONAL
La propuesta del PSG con Dembélé
El 'Mosquito, actual Balón de Oro, quiere dejar atrás los problemas físicos de esta temporada
Ousmane Dembélé es actualmente uno de los mejores jugadores del mundo. El 'Mosquito' fue capaz la temporada pasada de dar un paso adelante y erigirse como líder del ataque del Paris Saint-Germain en una temporada excepcional de los franceses. Con el ex del Barça en su mejor versión, el conjunto parisino se alzó con un triplete memorable, incluida la primera Champions de la historia del club.
No es casualidad que Dembélé fuera galardonado con el Balón de Oro. Fue determinante y decisivo en el mejor equipo de la temporada. Si nos centramos en sus números, Dembélé sacó su versión más letal con 35 tantos y 16 asistencias en 53 partidos disputados con la camiseta del PSG. Se hizo evidente su mejora de cara a portería con las mejores cifras goleadoras de su carrera.
Aunque esta temporada una lesión le ha tenido apartado de los terrenos de juego durante siete partidos, Ousmane Dembélé volvió por la puerta grande. Regresó en el duelo de Champions League contra el Bayer Leverkusen, y tan solo le bastaron tres minutos para demostrar su mejora de cara a puerta con su primer tanto en la actual edición de la máxima competición continental.
Vuelta al ruedo
Disputó 28 minutos en el encuentro europeo y, el pasado fin de semana, volvió a jugar poco más de 20 minutos. Y es que el Paris Saint-Germain tiene un plan para un regreso gradual de Dembélé, y así evitar recaídas o otros contratiempos físicos. Según 'L'Équipe', el 'Mosquito' aún no ha tenido tiempo de recuperar el 100% de su capacidad física y sabe que aún necesitará tiempo para perfeccionar su condición física.
Está disfrutando de su regreso al césped, aunque la precaución lidera su vuelta. De hecho, los preparadores físicos conocen con precisión el nivel físico del delantero francés con la vista puesta en los datos. Además, le sigue su fisioterapeuta Jean-Baptiste Duault, que está con él desde hace cuatro años y ahora es empleado del PSG.
Dembélé es un hombre fundamental dentro del vestuario parisino. Es una persona con una energía contagiosa y da ejemplo con su ambición y a través de sus carreras para ayudar en defensa. La vuelta del 'Mosquito' es una excelente noticia para el PSG, tanto dentro como fuera del terreno de juego.
- El Dr. Ripoll, traumatólogo, explica cómo está afectando la pubalgia a Lamine Yamal: 'Puede llegar a provocar un bloqueo articular
- El Barça empieza a poner freno a Lamine Yamal
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
- Barça - Olimpia Milano, en directo: séptima jornada de la Euroliga, hoy en vivo
- Así será la nueva casa de Lamine Yamal: sala de fiestas, campo de fútbol y gimnasio privado por 14 millones de euros
- Cumbre de Deco con el agente de Dani Olmo
- Álvaro Benito da una lección a Vinicius: 'A mi me lo enseñaron con 12 años en el Madrid