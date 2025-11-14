El plan de Luis Enrique con Dembélé: calma absoluta

Las lesiones y molestias musculares se han cebado con el Paris Saint-Germain en este inicio de curso. Luis Enrique ha tenido que hacer encaje de bolillos para confeccionar su alineaciones, tanto en Ligue 1 como en Champions League. Los resultados, no obstante, no se han resentido en el Parque de los Príncipes a pesar de las numerosas bajas acumuladas en estos tres primeros meses de competición, donde futbolistas claves se han visto obligados a parar por diversas dolencias.

Lucho pide más

Líderes en Francia y entre los ocho primeros clasificados de la Champions League, el PSG continúa en la velocidad de crucero marcada el curso pasado, donde levantaron cinco de los seis títulos que disputaron -la única salvedad fue la derrota en la final del Mundial de Clubes frente al Chelsea-.

Luis Enrique está haciendo historia en París y su plan es transmitir a sus futbolistas su voracidad por ganarlo todo, crear un equipo hegemónico y que sea recordado por décadas. "Lo ganado la temporada pasada fue muy bonito, pero hay que pedir más", reconocía el asturiano recientemente.

Dembélé, en acción contra el Niza / EFE

Como decíamos, las lesiones han marcado este tramo inicial de curso en la Ciudad de la Luz. Pocos futbolistas se han librado de sufrir molestias, un aspecto que desde el club ya intuían y planificaban. El estrés y la fatiga acumulada del año anterior y la falta de vacaciones hacían prever un inicio de campaña movidito a nivel de lesiones, por lo que los servicios médicos trabajaban bajo esas premisas.

Calma total con 'Dembouz'

Ousmane Dembélé es uno de los futbolistas que más está acusando la carga de partidos de la campaña 24-25. La estrella del Paris Saint-Germain, sin embargo, está bien y tranquilo, trabajando sin prisa pero sin pausa para estar disponible a las órdenes de Luis Enrique, tal y como apuntan fuentes cercanas a SPORT. Las lesiones han privado al 'Mosquito' de tener la continuidad deseada en este inicio de año, aunque es consciente que en cuanto las molestias desaparezcan volverá al nivel que le permitió ser coronado Balón de Oro tras un 2025 donde no tuvo competidor sobre el césped.

Dembélé y Luis Enrique posan con los trofeos del Balón de Oro y de Entrenador del Año, respectivamente / EFE

El PSG no forzará la máquina con 'Dembouz'. Le quieren al cien por cien para el tramo decisivo del curso y los servicios médicos del club optan por la cautela. No se tomarán más riesgos con un jugador crucial e imprescindible para Lucho, en el que orbita todo el fútbol de ataque del campeón de Europa.