La petición del PSG por el Balón de Oro que enciende a Francia: "Es una falta de respeto total"

El encuentro entre el Olympique de Marsella y Paris Saint-Germain previsto para este domingo fue aplazado debido a la amenaza de fuertes lluvias que pesaba sobre la ciudad portuaria del sur de Francia: "El partido ha sido aplazado debido a la posibilidad de fuertes lluvias con importantes riesgos de escorrentía urbana en el Vélodrome, con capacidad para 65.000 personas y previsto para estar abarrotado", explicaron las autoridades.

Sin embargo, la polémica se inició por el nuevo horario del partido. De acuerdo con el reglamento de la LFP, "cuando, debido al mal tiempo, el partido no pueda comenzar, se aplazará, o cuando se interrumpa definitivamente, se reanudará desde el minuto en que se interrumpió, al día siguiente (salvo en condiciones extremas), a la hora que determinen los servicios de la LFP".

De esta manera, el clásico entre el Marsella y el PSG se disputará este lunes a partir de las ocho de la noche, coincidiendo así con la gala del Balón de Oro que se celebrará en el Théâtre du Châtelet de París y donde Ousmane Dembélé tiene muchos números de llevarse el galardón después de completar una espectacular temporada. Varios más integrantes de la plantilla también optan a este premio, así como la nominación de Luis Enrique a mejor entrenador o del PSG al mejor club.

Pero con la coincidencia de horario, varios integrantes de la entidad parisina no podrán asistir a la gala. Es por ello que, según 'RMC Sport', el Paris Saint-Germain había hecho campaña sin éxito para que el partido se disputara este lunes a las 15:00 o 17:00, para poder viajar después a París. Incluso presionaron para que el partido se disputara más tarde durante la temporada.

Lucas Chévalier, durante su primer partido con el PSG / LAP

Críticas al PSG

Esta petición ha encendido todavía más los ánimos en Francia, donde algunos consideran inaceptable esta actitud del club parisino. En ese sentido, el reconocido periodista Daniel Riolo calificó esta postura del PSG como "una falta de respeto".

"¿Hasta dónde puede llegar el PSG? Jugar a las 15:00h o a las 17:00h, es una pena haber propuesto esto. Es una falta de respeto total; significa que no te importa en absoluto el valor de este partido, que no te importa si la afición del equipo que te recibe podrá venir o tendrá que tomarse un día libre porque no es el momento adecuado... Hacer esta propuesta es decir: 'Nos importa un bledo este partido, lo único que nos importa es la ceremonia del Balón de Oro'. Ese es el mensaje que París envió con estas propuestas. En cualquier caso, creo que el OM nunca lo habría aceptado por respeto al cartel y a la afición. Sí, la ceremonia del Balón de Oro llega en un mal momento, así son las cosas, pero eso no nos impedirá ver a Dembélé, porque hay muchas posibilidades de que sea él quien gane el trofeo, y podrán celebrarlo de todos modos", señaló.