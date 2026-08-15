Periodistas de Francia opinan sobre el fichaje de Ferran Torres por el PSG: "De momento, será el suplente del suplente"

Ferran Torres ya ha sido anunciado como nuevo jugador del PSG y su llegada a París empieza a generar las primeras valoraciones en Francia. ¿Cómo se entiende allí el fichaje del internacional español? ¿Qué esperan de él? ¿Y qué papel creen que tendrá en el equipo de Luis Enrique? SPORT ha hablado con varios periodistas franceses para conocer de primera mano la percepción que existe alrededor de una operación que, de entrada, deja lecturas ligeramente distintas.

Desde Francia ponen el foco tanto en el contexto que rodea al jugador como en la figura de Luis Enrique, clave en la decisión de incorporar a Ferran. Su pasado en el Barça, su evolución durante las últimas temporadas y el exultante momento en el que llega a París tras marcar el gol en la final del Mundial también forman parte del análisis. Tres periodistas, tres miradas desde el fútbol francés y una misma pregunta: ¿qué busca el PSG en Ferran Torres?

Tracy Rodrigo, de L’Équipe, destaca el respeto que existe en Francia hacia la figura de Luis Enrique y cómo su opinión pesa mucho a la hora de valorar el fichaje: “En Francia, todo lo que viene de Luis Enrique está bien percibido y Ferran es una petición suya. De momento es el suplente del suplente, tras la salida de Gonçalo Ramos. Puede ser titular en la Ligue 1, porque Lucho suele rotar, pero para los grandes partidos los otros (Dembélé, Kvaratskhelia, Doué...) están por encima de él”, explica.

Ferrán Torres, durante el homenaje recibido este viernes en su pueblo, Foios. / Ana Escobar / EFE

La periodista francesa también pone el foco en el papel que puede desempeñar Ferran en París y en el precio de la operación: “Su papel será el mismo que en el Barça y en La Roja: el jugador número 12. De momento. Sobre el precio, parece un poco caro porque solo le quedaba una temporada de contrato, pero sabemos que un gol en la final del Mundial cambia muchas cosas. Creo que es una satisfacción para todas las partes: una buena venta para el Barça, un buen jugador para el PSG y una nueva etapa para el futbolista”, señala.

Florent Torchut, de France Football, se centra en la evolución del delantero español y en su capacidad para aparecer en los momentos importantes: “En Francia se habla mucho de Ferran. Va a ser uno de los jugadores clave del PSG en la Ligue 1. Es uno de los fichajes que más ilusiona en Francia en este momento. Es un jugador al que le costó al principio en el Barça, pero que al final ha marcado goles importantes y ha ido creciendo de menos a más, también con la selección, con su gol en la final del Mundial”, asegura.

Ferran Torres celebra un gol con el Barça / Jordi Cotrina

Torchut destaca además una característica que, a su juicio, encaja especialmente bien con la filosofía del PSG de Luis Enrique: “Un jugador como Lewandowski vende más, pero él, sin ser tan vistoso, siempre se muestra decisivo. Al final, es un jugador de equipo, que siempre está ahí”, opina.

Sobre el precio y la competencia que encontrará en París, el periodista de France Football tiene claro que "el precio, en Francia, en general se ve como algo lógico. Nadie lo critica. Pero lo tendrá difícil para ser titular porque Kvaratskhelia fue el mejor jugador de la pasada Champions, Doué es la gran esperanza de Francia, Dembélé es el Balón de Oro y Akliouche tiene mucho futuro. Va a tener que pelear, pero se sabe que Luis Enrique lo quería y que hablaba con él desde hace tiempo”.

Ferran Torres hace el saque de honor en un partido de la MLB / Instagram

“Es perfectamente lo que busca Luis Enrique: no busca una estrella, busca un jugador que se adapte a su encaje. Es un fichaje inteligente porque se fue Gonçalo Ramos y viene a ocupar ese puesto de ‘9’. Creo que le va a aportar mucho al equipo por su espíritu colectivo y ganador. Parece un chico sano y con buena mentalidad”, añade.

Finalmente, Alex Alal, actualmente en Winamax y recientemente en Téléfoot, desliza que el fichaje ha sido bien recibido entre el entorno del PSG, aunque reconoce que existía la expectativa de que pudiera cerrarse por una cantidad inferior: “Por lo que he podido hablar con mis amigos periodistas y seguidores del PSG, la gente está contenta. Algunos pensaban que podían cerrar el fichaje por menos de 30 millones de euros por el hecho de que le quedaba un año de contrato, pero ha hecho su mejor temporada en el Barça y el gol de la final del Mundial... Eso sube el precio”.

Ferran Torres, tras lograr el gol en la final del Mundial ante Argentina / EFE

Alal, como Rodrigo, también explica hasta qué punto la confianza en Luis Enrique condiciona la percepción de cualquier movimiento del PSG: “Desde que Luis Enrique ganó las dos Champions seguidas puede hacer lo que quiera. Si un día decide poner a Doué de portero, la gente lo va a seguir”. Y sobre el papel de Ferran, más de lo mismo: “Confían en que Ferran lo hará bien como revulsivo, no como titular. Se sabe que por encima de él están Doué, Dembélé y Kvaratskhelia y, si se queda, también Barcola. Ganan todas las partes: dinero para el Barça y un buen jugador para el PSG, que no busca un titular, sino un revulsivo. Para mí, genial”.

Un papel definido desde el primer día

Las tres opiniones coinciden en un punto fundamental: Ferran Torres no aterriza en París con la etiqueta de titular indiscutible y su misión inicial será competir por minutos, aportar goles y energía desde el banquillo y aprovechar las rotaciones de Luis Enrique, especialmente en la Ligue 1. La competencia será máxima. Dembélé, Kvaratskhelia y Doué parten por delante, quizá también Akliouche, y Barcola, si se queda.

El diagnóstico de los periodistas franceses es prácticamente unánime. Y también queda más que claro que, en París, que sea una petición expresa de Luis Enrique parece ser una garantía suficiente para creer en cualquier movimiento.