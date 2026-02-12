Paso adelante de Dro con el PSG: "Por supuesto que puede ser titular"

El Paris Saint-Germain vuelve a la acción este viernes con su partido de la Ligue 1 contra el Stade Rennais. Una vez más, uno de los grandes focos de atención estará sobre Pedro Fernández. El centrocampista español, que aterrizó hace apenas unas semanas procedente del FC Barcelona, ya debutó en el último partido liguero frente al Olympique de Marsella y ahora podría dar otro paso importante en su trayectoria con el club francés.

El PSG desembolsó unos ocho millones de euros por los servicios del canterano azulgrana, a pesar de que podría haber abonado la cláusula de rescisión del futbolista, fijada en seis millones de euros. De esta manera, el centrocampista gallego puso fin a su etapa en el Barça y abrió la puerta a nuevas ilusiones en París.

Los primeros minutos de Dro con el PSG / @PSG_inside

Tras su debut con la camiseta parisina, Dro explicó por qué eligió el PSG: "Luis Enrique es un entrenador increíble. Todo el mundo me decía que era un entrenador increíble, y esa es una de las razones por las que fiché aquí. Confía mucho en los jugadores jóvenes. París es el mejor lugar para mí".

El joven futbolista también aseguró haberse adaptado rápidamente al PSG gracias a la calidad de sus compañeros y se mostró confiado en que tendrá más protagonismo: "Estoy aprovechando los minutos que me dan, no tengo prisa. Voy a seguir trabajando para que las cosas sigan así y pueda jugar más. Todo ha sido muy fácil, la verdad. Desde que llegué, es como si llevara aquí desde el principio de la temporada; debo agradecerles a todos esta bienvenida".

Dro Fernández, tras su debut: "Vine para sumar minutos, trabajaré para que sigan llegando" / Perform

Y ahora incluso parece preparado para ser titular. En la previa del partido, Luis Enrique fue preguntado sobre la posibilidad de que saliera de inicio con el equipo azulgrana, a lo que el técnico asturiano respondió: "Claro que puede ser titular, estamos abiertos a utilizar a los jugadores que tenemos en el equipo". "Ahora es el momento; nos gusta hacer entrenamientos para ver si los jugadores están preparados. Las lesiones son una oportunidad para ver a los jugadores. Esta temporada hemos demostrado nuestra capacidad para superar las lesiones", agregó.

Aunque Luis Enrique no suele ser un entrenador que dé pistas sobre los once titulares o sobre la posibilidad de que jueguen determinados jugadores, todo parece preparado para que Dro pueda ser titular. Al menos, parece claro que el ex centrocampista del Barça volverá a tener minutos en el duelo de la Ligue 1 de este viernes.