Pánico con Dembélé: "Me duele mucho"

Ousmane Dembélé sigue con problemas físicos. El Balón de Oro disputó unos minutos contra el Niza, apenas 18, reservado por Luis Enrique por precaución y pensando en la visita del Bayern de Múnich al Parque de los Príncipes en Champìons League.

El '10' del Paris Saint-Germain, sin embargo, hizo saltar todas las alarmas a la conclusión del duelo. En una conversación con Achraf Hakimi, el 'Mosquito' confesó a su compañero de equipo que sentía mucho dolor en la zona isquiotibial. "Me duele el isquiotibial. Me duele mucho", admitió 'Dembouz' al marroquí entre gestos visibles de sufrimiento y tocándose la parte posterior del muslo derecho.

Una temporada muy culé

Lo cierto es que tras completar una de las mejores campañas de su carrera, sino la mejor, Dembélé recuerda de nuevo a aquel futbolista frágil de Barcelona. Desde la disputa del Mundial de Clubes, donde se perdió toda la fase inicial por lesión, el atacante francés ha ido encadenando lesiones y recaídas, algunas evitables como la sufrida con Francia días después de sentir molestias contra el Toulouse.

Hasta la fecha, el Balón de Oro se ha perdido siete encuentros este curso, entre ellos el regreso a la Ciudad Condal en Champions League, y en otros cuatro ha salido desde el banquillo al no estar cien por cien físicamente. Lejos de aquel futbolista infalible de la temporada pasada, que disputó 53 partidos en total con unos guarismos estratosféricos de 35 goles y 16 asistencias.

Luis Enrique, tranquilo

Si alguien ha congeniado con Dembélé en estas tres temporadas en París es Luis Enrique. El entrenador asturiano ha entendido y explotado la genialidad del 'Mosquito', convirtiéndole en el futbolista más letal del planeta. Lucho intentó calmar las aguas tras el partido contra el Niza y mandó un mensaje de tranquilidad, pese a las sensaciones expresadas por 'Dembouz' a Achraf.

Dembélé y Luis Enrique posan con los trofeos del Balón de Oro y de Entrenador del Año, respectivamente / EFE

"Ousmane es un jugador diferente. Es maravilloso verlo sobre el césped, pero tenemos que tener paciencia y escuchar las sensaciones que tiene. Ver a Dembélé diez o veinte mintuos sobre el terreno de juego es algo emocionante. Estamos contentos con su evolución y no nos preocupa", apuntaba el gijonés.

A pesar de las palabras de Lucho, Ousmane Dembélé es seria duda para el encuentro de este próximo martes en la Champions League, cuando el Bayern visite el Parque de los Príncipes (21.00 horas) en la cuarta jornada del torneo. Un enfrentamiento que será una colisión de titanes entre dos equipos que permanecen invictos tras tres encuentros en la presente edición de la máxima competición continental.