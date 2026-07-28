Ousmane Dembélé, cerca de renovar tras decir 'no' a Al Hilal

El PSG continúa con su planificación deportiva tras haber ganado las dos últimas ediciones de la UEFA Champions League. Lejos de conformarse con proclamarse bicampeón de Europa, el conjunto parisino busca reforzar la plantilla que Luis Enrique tendrá a su disposición para intentar dominar el viejo continente con puño de hierro. De esta manera, con la incorporación de Digne cerrada y con los objetivos de Rodri y Akilouche como prioridades, el club francés busca cerrar rápidamente otro frente abierto: la renovación de Ousmane Dembélé.

El vigente Balón de Oro tiene contrato hasta 2028, pero desde hace ya meses la prolongación de contrato del galo es tema de debate en el seno de los parisinos. Sin muchas novedades en los últimos tiempos, las alarmas saltaron cuando salió a la luz el interés de Al Hilal por hacerse con sus servicios, aunque el extremo francés rechazó de forma contundente esta aproximación y los árabes ya han encontrado en Luis Díaz la alternativa como gran objetivo.

La renovación, más cerca que nunca

Una vez que la salida a Arabia Saudí se da por descartada, parece ser que las conversaciones entre los agentes de Dembélé y la directiva del PSG han avanzado bastante en los últimos días, estando el acuerdo total muy próximo. Según información de 'Onze Mondial', las negociaciones ya han permitido que todas las partes lleguen a un consenso sobre los términos generales del contrato, mientras que se esperan nuevos contactos entre los representantes del jugador y la directiva del Paris Saint-Germain para ultimar el acuerdo una vez el internacional por Francia regrese a los entrenamientos.

Dembélé con Cururella y Baena durante el partido de semifinal entre España y Francia / Carlos Ramírez / EFE

Así, el culebrón en torno a las negociaciones entre club y jugador llegaría a su fin, después de que el ganador del Balón de Oro iniciara conversaciones sobre su extensión poco después de recibir el prestigioso galardón. Con su prolongación, Luis Enrique se asegurará poder contar varios años más con uno de los grandes pilares de su equipo, el cual, tras tres temporadas, suma 61 goles y 28 asistencias en 135 partidos, alzando por el camino dos UEFA Champions League, una Supercopa de Europa, una Copa Intercontinental, tres Ligue One, dos Copas y tres Supercopas de Francia. Desde que pusiera fin a su etapa como azulgrana, Ousmane Dembélé ha logrado demostrar todo su potencial y convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo, tal como confirman su palmarés individual y colectivo.