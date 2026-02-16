Obsesionados con Dro y Dembélé

Desde que Dro puso un pie en París prácticamente solo se habla sobre cuántos minutos debe jugar. Una duda que se ha sumado a otra muy previsible: cuándo renovará Dembélé. Era de esperar. La salida del canterano culé hacia el Parque de los Príncipes sorprendió a propios y extraños y el actual Balón de Oro siempre ha tenido relevancia mediática, especialmente tras su etapa en el Barça. Pero la realidad del equipo que dirige Luis Enrique es bastante más compleja.

Lo cierto es que son dos ‘caramelos’ difíciles de resistir, pero no hay que perder el norte: ni el ex del Barça vino para ser titular ni a cambiar radicalmente al PSG, ni lo que está sucediendo con el ‘Mosquito’ es novedoso. No es la primera vez que se atraganta una renovación suya y, en cuanto a la posible tensión con Luis Enrique, ya hubo episodios parecidos la temporada pasada. ¿Y cómo terminó todo? Con una temporada histórica del cuadro parisino y con el extremo galo levantando el Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet.

A la estela del Lens

Volviendo a la realidad, Luis Enrique tiene trabajo. El asturiano está centrado en definir jerarquías bajo palos, consolidar a un nuevo líder atrás y sobrevivir a una Ligue 1 que parece que ya no es un trámite administrativo. Y, por supuesto, volver a gestionar la presión de pasar a octavos de la UEFA Champions League por el alambre. Muchas cosas que esconden Dro y Dembélé.

Florian Thauvin, jugador del Lens / 'X'

Con la Copa descartada tras la sorpresiva derrota ante el Paris FC, el PSG debe recuperar el liderato en la Ligue 1, que con total mérito defiende el Lens a falta de 12 jornadas para terminar la liga. El 3-1 encajado ante el Rennes dio la oportunidad al equipo que dirige Pierre Sage, que goleó con un incontestable 0-5 al Paris FC, por si había dudas de que van en serio.

Un proyecto espectacular, que sueña con romper la hegemonía parisina tras vender a sus mejores jugadores el verano pasado por culpa de la crisis televisiva que azotó a la competición, y liderado por un mito del país como Florian Thauvin.

Mónaco: a vida o muerte

Y en Champions no pueden despistarse: el vigente campeón tendrá que vencer al Mónaco en el playoff de acceso a los octavos si quiere tener opciones de revalidar la ‘Orejona’.

¿Chevalier o Safonov?

Luis Enrique también tiene trabajo en su plantilla. Primero, en la portería. Chevalier llegó al club en verano con el objetivo de reemplazar a Donnarumma. El asturiano decidió prescindir del italiano porque buscaba un guardameta con “características diferentes”, una decisión que permitió su salida al Manchester City, pero parece que el ex del Lille tampoco es de su agrado.

Lucas Chevalier fue el héroe en la final de la Supercopa de Francia / @PSG_inside

Empezó el francés siendo el titular, pero poco a poco ganó terreno Matvey Safonov, quien ha sido titular en los últimos cuatro partidos. Últimamente, el ruso solo ha estado en el banquillo cuando ha tenido problemas físicos, algo que no gusta a Chevalier.

Zabanryi no arranca

Tampoco está funcionando Ilya Zabarnyi, otro de los fichajes de verano. El ucraniano, elegido para complementar la defensa del futuro del PSG junto a Pacho, está dejando más dudas que certezas y no acaba de cuajar actuaciones al nivel de un jugador que cuesta 70 millones de euros.

Zabarnyi se lamenta tras cometer el segundo penalti del partido, que lo costó la roja directa / AP

Aunque Luis Enrique lo ha defendido públicamente, el ex del Bournemouth ha cometido demasiados errores, condenando a su equipo en demasiadas ocasiones. Sin embargo, en el PSG confían en que es parte del proceso de adaptación.

Cuestiones importantes en un club que siempre despierta interés mediático y que, con la actualidad de Dro y Dembélé, aún atrae más miradas.