¡La nueva táctica de Luis Enrique es ilegal!

Luis Enrique volvió a dejar una de las imágenes de la semana en el partido entre el Paris Saint-Germain y la Atalanta. El técnico asturiano decidió ver el partido de Champions contra los italianos desde la tribuna de prensa, y no sentado en el banquillo, para analizar el encuentro con unos cascos y un ordenador sobre la mesa.

Y funcionó a las mil maravillas porque el PSG pasó por encima de la Atalanta en la primera jornada de la máxima competición continental. Pero no era la primera vez que el exseleccionador español aplicaba este revolucionario sistema de dirigir un partido, puesto que ya lo había realizado el pasado domingo en el duelo de Ligue 1 contra el Lens.

"Repito lo que hice en el último partido porque, desde arriba, recopilo mucha información que puedo utilizar en el descanso", explicó Luis Enrique. No obstante, preguntado por si volverá a realizar esta práctica en los próximos partidos fuera de casa el técnico asturiano señaló que "es mejor no jugar con el fuego".

"Fuera de casa no me atrevo, sobre todo porque mi estado físico no está en su mejor momento. Esta vez estaré con mis jugadores para sentir el calor. Estamos hablando de un clásico del fútbol francés, un partido que todo el mundo quiere jugar y entrenar en un ambiente intenso", agregó en alusión a Le Vélodrome de Marsella.

Aunque habrá que comprobar si puede volver a dirigir un partido desde la tribuna de prensa, puesto que el reglamento no juega a favor de Luis Enrique. En España, por ejemplo, ningún entrenador puede realizar esta práctica. El artículo 173 del Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol señala que “salvo fuerza mayor, el/la entrenador/a titular deberá estar presente en los entrenamientos y en los partidos que su equipo dispute en cualquier competición, figurando como tal en el acta correspondiente y ocupando su puesto en el banquillo durante el partido".

Por su parte, la UEFA tampoco avala esta situación a pesar de que la norma da más espacio a la interpretación: "Los 15 oficiales del equipo y los 12 jugadores suplentes indicados en la hoja de partido, es decir, un total de 27 personas, pueden sentarse en el banquillo del equipo. Si el banquillo tiene menos de 27 asientos, el número restante de asientos debe acomodarse a un lado de cada banquillo (o detrás, si los banquillos están en las gradas), con acceso a los vestuarios. Deben estar separados del público general y, preferiblemente, cubiertos. La disposición debe ser la misma para ambos equipos. Todos los suplentes y el médico del equipo indicados en la hoja de partido deben estar sentados en el banquillo durante el partido".