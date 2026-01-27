Novedades con el futuro de Luis Enrique

El Paris Saint-Germain ha experimentado una transformación total desde la llegada de Luis Enrique al banquillo. El técnico asturiano ha logrado dotar al equipo parisino de una identidad clara, dejando atrás los individualismos de las estrellas y construyendo un conjunto en el que todos son conscientes de su misión y objetivos, poniendo siempre el colectivo por encima del interés personal.

Y la temporada pasada alcanzó su mejor momento. Bajo las órdenes de Luis Enrique, el PSG consiguió conquistar todos los títulos posibles, incluyendo su primera Champions League, un hito histórico logrado tras superar y golear al Inter de Milán en una final que quedará para siempre en la memoria de todos los aficionados parisinos.

El entrenador del Paris Saint Germain, Luis Enrique Martínez, durante el partido de Copa de Francia disputado por su equipo ante el Paris FC el pasado 12 de enero. EFE/ CHRISTOPHE PETIT TESSON / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

No es de extrañar que en París estén encantados con el trabajo realizado hasta la fecha por el técnico asturiano. 'Lucho' se ha convertido en la pieza clave del proyecto del PSG y participa activamente en las decisiones del club francés en materia de fichajes. Sin ir más lejos, en este mercado invernal ha sido fundamental para la llegada de Dro desde el FC Barcelona.

El matrimonio entre el PSG y Luis Enrique parece perfecto, y por ello el club quiere asegurar su continuidad durante muchos años. En estos momentos, el técnico asturiano tiene contrato con el club parisino hasta junio de 2027, aunque hace un año ya expresó su deseo de permanecer en París a largo plazo.

"¿Quedarme 10 años? Ojalá que sí, pero la realidad es que es muy difícil estar tanto tiempo en un club de élite", explicó el entrenador, que llegó en 2023. "Si miras la duración de mis anteriores clubes, nunca estuve más de cuatro años. Necesitaba recargar energías porque se agota. Pero aquí, es un proyecto completamente diferente. Me siento muy bien, estoy muy cómodo. Sería fantástico que mi aventura aquí durara diez años", apuntó.

Luis Enrique: "Firmo perder, pasar 15º y volver a ganar la Champions" / Perform

Ahora, 'Le Parisien' señala que las distintas partes ya han iniciado conversaciones para una posible extensión de contrato. El PSG, decidido a construir su futuro en torno a Luis Enrique, ha convertido esta renovación en una prioridad absoluta. En el club, el técnico asturiano es considerado "el mejor entrenador del mundo", un reconocimiento que recibió en 2025 tras coronarse con seis títulos de liga. Actualmente, nadie contempla la posibilidad de su marcha, consolidando así su figura como pilar indiscutible del proyecto parisino.

En el día a día, Luis Enrique también disfruta de la colaboración con Luis Campos, cuyo contrato fue renovado hasta 2030, y cuenta con la plena confianza de Nasser Al-Khelaïfi. El presidente del PSG no oculta que confiarle la sucesión de Christophe Galtier ha sido la mejor decisión de toda su presidencia, consolidando a 'Lucho' como el eje del proyecto deportivo parisino.