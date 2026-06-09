Nasser Al-Khelaifi, sobre la fórmula del éxito de Luis Enrique: "Trabajaba de 8:00 a 21:00, pensábamos que se había vuelto loco... incluso nos daba miedo"

Luis Enrique atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera en el Paris Saint-Germain. Desde su llegada al banquillo parisino, el técnico asturiano ha logrado consolidar un proyecto competitivo y ganador, guiando al equipo hacia importantes éxitos nacionales e internacionales. Su trabajo ha reforzado la identidad futbolística del club y le ha permitido conquistar títulos que han afianzado al PSG entre las grandes potencias del fútbol europeo.

La admiración que siente Nasser Al-Khelaïfi por Luis Enrique es absoluta. El presidente del Paris Saint-Germain considera que la contratación del entrenador español representa el mayor acierto de toda su etapa al frente de la entidad. De hecho, el dirigente qatarí no ha dudado en señalar: “Luis Enrique es realmente el mejor activo del club, el mejor, mi mejor decisión. Hablé durante los últimos 15 años para ficharlo”.

Más allá de los resultados obtenidos, Al-Khelaïfi destaca la influencia que el asturiano ha tenido en la evolución del juego. A su juicio, el impacto de Luis Enrique trasciende las fronteras del PSG y alcanza al fútbol mundial. Así lo expresó al afirmar: “Honestamente, ha revolucionado el fútbol. No solo en el Paris Saint-Germain, sino en todo el fútbol. Lo que hace y lo que él cree… Estoy muy orgulloso de él y realmente es el mejor entrenador del mundo”.

El máximo mandatario parisino también ha querido poner en valor el nivel de implicación del técnico en el día a día del club. Durante una entrevista reciente desveló hasta qué punto llega su compromiso con el proyecto, explicando que Luis Enrique permaneció durante ocho meses prácticamente centrado exclusivamente en su trabajo dentro de las instalaciones del PSG. “Luis Enrique no salió de las instalaciones del PSG durante 8 meses consecutivos. Trabajaba de 8:00 a 21:00, al punto de que empezamos a pensar que se había vuelto loco... incluso nos daba miedo”, confesó Al-Khelaïfi.

Las palabras del presidente también alimentan las especulaciones sobre una posible ampliación contractual. Aunque no confirmó ningún acuerdo, dejó entrever que la continuidad del entrenador más allá de los plazos actuales está muy encaminada. “El entrenador está muy feliz con nosotros, muy feliz en París. Estamos orgullosos de él, es el mejor entrenador del mundo. ¿Qué creéis que significa eso?”, comentó, sugiriendo que ambas partes mantienen una excelente sintonía.

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Las declaraciones de Al-Khelaïfi reflejan la enorme confianza que existe en el PSG hacia Luis Enrique y el papel central que desempeña en el presente y el futuro del club. Su liderazgo, metodología de trabajo y capacidad para transformar al equipo han convertido al técnico asturiano en una figura clave dentro del proyecto parisino, hasta el punto de recibir el respaldo más contundente por parte de la presidencia.