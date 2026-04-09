La misteriosa desaparición de Dro

El proceso de adaptación de Dro Fernández en el Paris Saint-Germain ha sufrido un ligero frenazo. Nada preocupante, pero conforme los partidos han ganado importancia, el gallego ha desaparecido de las alineaciones. Eso y que Luis Enrique ha ido recuperando efectivos en las últimas semanas, pudiendo conformar un centro del campo donde el el exazulgrana, por el momento, no tiene cabida.

Vitinha, Zaïre-Emery y Joao Neves son fijos para el asturiano, a la espera de recuperar a su medular titular donde Fabián Ruiz es una pieza indiscutible. El andaluz está en la recta final de su recuperación, aunque todavía no está entrenando junto a sus compañeros, como reveló recientemente Luis Enrique.

Como decíamos, el hecho de que la Ligue 1 esté siendo más reñida que de costumbre, con el Lens apretando desde la segunda posición al PSG, ha provocado que Lucho no esté para muchas rotaciones ni inventos. El título de campeón doméstico es una obligación si eres el Paris Saint-Germain, por la diferencia de inversión entre los capitalinos y el resto de competidores y el trato de favor de los organizadores de la liga, que tiene a los clubes franceses en pie de guerra.

El gol no fue aval

En el último duelo frente al Toulouse, Dro fue suplente y no gozó de minutos. Y eso que el gallego venía de tres titularides consecutivas y de anotar su primer gol con la camiseta del PSG frente al Niza tras una buena combinación con Ousmane Dembélé. Ese descorche realizador no convenció a Luis Enrique, que no ha cambiado su opinión ni la práctica con el exazulgrana. El asturiano siempre ha elogiado públicamente a su compatriota, pero prefiere caminar con cautela con un jugador que cumplió 18 años en enero, justo después de celebrar la Supercopa de España con el Barcelona.

Dro marcó su primer gol con el PSG / @drofdezz

Más minutos con Flick en Champions

La Champions tampoco ha sido el oasis que esperaba Dro cuando salió del Barça. De hecho, en los seis encuentros que estuvo disponible como culé acumuló más minutos que como parisino. Hansi Flick le dio 59 en el duelo de la fase liga frente al Olympiacos, mientras que Luis Enrique sólo ha confiado en el canterano azulgrana en tres contra el Mónaco.

Y opciones ha tenido, especialmente en la eliminatoria frente al Chelsea, resuelta en la ida en el Parque de los Príncipes con un inapelable 5-2. En el duelo de vuelta de octavos en Stamford Bridge, el PSG se paseó con un 0-3 y sin aportación de Dro Fernández.

El panorama no parece mucho más esperanzador, si analizamos el calendario que afrontarán los capitalinos en las próximas semanas. Aplazado su duelo frente al Lens en Ligue 1 -esas 'ayuditas' que mencionábamos-, los 'rouge et bleu' tendrán más tiempo para preparar la vuelta de cuartos en Anfield del próximo martes 14, y viendo lo que dijo Luis Enrique tras el 2-0 al Liverpool: "Lo que sabemos es que será muy difícil jugar en Anfield. Lo he hecho muchas veces. Sufriremos en el partido de vuelta. Es el momento de descansar, recuperarse y preparar el partido de la mejor manera posible". Aviso a navegantes.