Achraf Hakimi declaró este jueves frente al Tribunal de Justícia por un presunto caso de violación que se remonta a 2023 y que podría enfrentar al jugador hasta a 15 años de prisión si es declarado culpable.

Durante la declaración, Hakimi mantuvo una postura firme y coherente con lo expresado desde el inicio del proceso. No hubo contraddicciones y negó categóricamente las acusaciones. Además, aseguró que los hechos no ocurrieron como fueron descritos en la denuncia. El futbolista reiteró su confianza en el sistema judicial y afirmó que siempre estuvo dispuesto a colaborar con la investigación.

Saida Mouh rompió a llorar al ver a su hijo

Durante el juicio, su madre defendió al jugador y rompió a llorar tras ver a su hijo juzdgado. Hakimi ha sido un gran hijo para ella y, según ella, "respeta muchísimo a las mujeres y jamás las obligará a hacer algo que no quieren". Además, jura que no sabe nada, pero que lo apoyará hasta el final del caso.

A lo largo del procedimiento, su entorno más cercano le brindó apoyo público. Su madre defendió su educación y valores personales, mientras que su excompañero en el PSG, Kylian Mbappé, respaldó al jugador, describiéndolo como una persona respetuosa y tranquila. "Es una persona 'amable' y no podría haber violado a una niña", afirma.

Su agobado sositene que no hay suficientes pruebas

La defensa estuvo liderada por la abogada Fanny Colin, quien sostuvo que la acusación carecía de pruebas concluyentes. Durante el juicio, se analizaron aspectos como la ausencia de exámenes médicos y pruebas de ADN, así como las supuestas inconsistencias señaladas en el relato inicial.

El abogado de la presunta víctima rechaza la realización de exámenes médicos y pruebas de ADN. Se observan comentarios incoherentes en la narrativa y, según el análisis de expertos, no existe evidencia de pseudoterrorismo.

Pendientes de la sentencia

Parte de la afición del PSG manifestó su apoyo constante al jugador, recordando la importancia de la presunción de inocencia. Al mismo tiempo, otros sectores subrayaron la necesidad de abordar con seriedad y sensibilidad este tipo de denuncias.

La opinión pública permaneció dividida durante todo el procedimiento, reflejando un debate más amplio sobre la responsabilidad, la justicia y el papel de las figuras públicas en casos judiciales de alto perfil.

Noticias relacionadas

Con el juicio ya celebrado, corresponde ahora a la justicia emitir su resolución conforme a las pruebas presentadas y al marco legal vigente. Más allá de las opiniones y del impacto mediático, es la sentencia judicial la que determinará las conclusiones definitivas del caso.