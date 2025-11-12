¿Cómo se mata al PSG?

La acumulación de partidos ha golpeado con fuerza al Paris Saint-Germain en forma de lesiones. El Balón de Oro Ousmane Dembélé, el Golden Boy Désiré Doué, Achraf Hakimi y Nuno Mendes, todos titulares indiscutibles para Luis Enrique, están fuera. Sin embargo, el equipo parisino, sin su columna vertebral, resistió de pie y de qué manera: ganó al Olympique Lyon a domicilio y recuperó el liderato con un tanto de Joao Neves en el descuento. El parón llega como agua de mayo al Parque de los Príncipes.

El PSG, que también había sufrido para derrotar al Niza la semana anterior, mantiene su paso firme pese a las bajas. Salvo sorpresa, todo apunta a que dominará otra temporada más la Ligue 1. El único capaz de tumbarlo ha sido el Marsella (1-0 el pasado 22 de septiembre). El resto, aunque lograron ponerle contra las cuerdas, no supieron rematarlo.

Luis Enrique, entrenador del PSG / CHRISTOPHE PETIT TESSON

El conjunto de Luis Enrique inició el curso sin descanso ni pretemporada tras volver de Estados Unidos, donde perdió la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea. Días después ya disputaba la Supercopa de Europa frente al Tottenham. Con 58 partidos a sus espaldas y otro título en sus vitrinas, el PSG comenzó la Ligue 1 decidido a arrasar.

Bajas capitales cada mes

Las consecuencias no tardaron en llegar. Desde el verano, Fabián, Marquinhos, Joao Neves, Dembélé, Doué, Nuno Mendes y Hakimi han pasado por la enfermería. Cuatro de ellos siguen fuera y, en el caso de Doué, lo estarán hasta 2026. Pero las bajas no han mermado su rendimiento ni en Francia ni en la Champions League, donde marcha quinto en la fase liga. ¿Es este equipo inmortal?

Ousmane Dembélé, uno de los lesionados en el PSG / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Luis Enrique ha tirado de cantera y de jugadores menos habituales, pero la situación empieza a ser límite. Hakimi estará entre seis y ocho semanas de baja por la dura entrada de Luis Díaz en el último partido europeo, Dembélé no volverá hasta el mes que viene, Nuno Mendes seguirá apartado varias semanas y Doué no regresará antes de 2026.

Sin columna vertebral

¿Y qué pistas ha dado Luis Enrique para rehacer su once? Para suplir a Hakimi, Zaïre-Emery es el elegido. El joven francés, que ya ha jugado de lateral derecho anteriormente -incluso en escenarios de peso, como ante el Barça en Champions-, dejará el centro del campo para ocupar la defensa. Ese movimiento también le dará más minutos a Mbaye en la medular.

Zaïrer-Emery, futbolista del PSG / AP

Para sustituir a Nuno Mendes, el técnico asturiano cuenta con los dos Lucas, Hernández y Beraldo, e incluso podría recurrir a Pacho. Sin embargo, el ecuatoriano es vital en el centro de la zaga, por lo que lo más probable es que arranque uno de los dos Lucas en el costado izquierdo. Ante el Lyon fue el francés.

Finalmente, en la delantera, las ausencias de Dembélé y Doué brindarán más minutos a los jóvenes Mayulu y Ndjantou, además de jugadores de segunda línea como Gonçalo Ramos y Kang-in Lee. Barcola y Kvaratskhelia, capaces de actuar en ambos costados del tridente, deberán dar un paso adelante en cuanto a responsabilidad. ¿Habrá fichajes en invierno?