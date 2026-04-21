Luz verde para el PSG y Luis Enrique: no tendrán ataduras económicas en el mercado

Los esfuerzos de ingeniera financiera del Paris Saint-Germain han dado sus frutos. Por primera vez en los últimos tres años, los capitalinos dispondrán de un balance positivo del 'fair play' económico que impone la UEFA, lo que les permitirá actuar sin ningún tipo de restricción en el mercado estival.

El PSG ha actuado excedido en las últimas ventanas, lo que le valió una sanción de 55 millones de euros en 2022 por parte del máximo organismo del fútbol europeo. Sin embargo, la negociación de Nasser Al-Khelaïfi, presidente de la Asociación de Clubes Europeos (EFC-por sus siglas en inglés-), con la UEFA permitió a la entidad del Parque de los Príncipes operar con normalidad, aunque fiscalizados, en el apartado de fichajes.

Cinturón apretado

Como decíamos, en las últimas temporadas el Paris Saint-Germain ha reducido considerablemente su masa salarial y ha virado diametralmente su política de fichajes. Aunque el dispendio económico ha estado ahí, con fichajes de relumbrón ejercidos a base de talonario, la salida del club de figuras de talla mundial como Neymar, Mbappé o Leo Messi ha aliviado sustancialmente los costes de la plantilla.

Messi, Neymar y Mbappé, durante su etapa en el PSG / EFE

La llegada de Luis Enrique en julio de 2023 coincidió y acentuó esta nueva filosofía, ese nuevo modelo y forma de actuar en las contrataciones. El asturiano, Al-Khelaïfi y Luis Campos se alejaron de la constelación de estrellas y lograron reducir los sueldos del equipo en un 55% en estos tres últimos años.

Fichajes del PSG desde la llegada de Luis Enrique 25-26: Zabarnyi, Chevalier, Dro (111 millones) 24-25: Kvaratskhelia, Joao Neves, Doué, Pacho, Safonov (255, 92 milones) 23-24: Kolo Muani, Ramos, Ugarte, Dembélé, Lucas Hernández, Barcola, Ekitiké, Kang-in Lee, Beraldo, Moscardó, Xavi Simons (454,5 millones)

Tres renovaciones clave

El Paris Saint-Germain trabaja en los despachos para confirmar la continuidad de tres elementos indispensables en la primera plantilla. La renovación de Luis Enrique, Joao Neves y Ousmane Dembélé son prioritarias para la dirección deportiva y todas ellas están encarriladas.

La prolongación del entrenador asturiano se confirmará a final de temporada, cuando el equipo esté ya fuera de toda pugna. Lucho no quiere distracciones con la Champions y la Ligue 1 en juego, y con muchísimas opciones de revalidar ambos títulos. En Europa, el Bayern será el penúltimo obstáculo antes de la final de Budapest. Mientras que en la competición doméstica, el Lens está exigiéndole desde la segunda posición, ubicado a un punto -con un partido más- de los parisinos.

Con Joao Neves, la negociación también está finalizada a falta de anuncio oficial y tampoco se teme por la continuidad de Dembélé, ya que en las últimas semanas se han limado asperezas y avanzado hacia la extensión de contrato. El '10', actual Balón de Oro, ha explotado como 'rouge et bleu', convirtiéndose en el líder en el campo y espiritual del vestuario capitalino. El proyecto está asegurado.