PSG
Luis Enrique, en vilo por Vitinha: "Nada positivo"
El centrocampista portugués se someterá a pruebas para conocer el alcance de su lesión en el tobillo derecho
La derrota del Paris Saint-Germain frente al Olympique de Lyon dejó muy malas sensaciones en el vestuario capitalino. Después de una semana eufórica, con clasificación para las semifinales de Champions League, los de Luis Enrique tropezaron cuando tenían la oportunidad de dejar prácticamente sentenciada la Ligue 1. El PSG mantiene el liderato por un punto, con un partido menos que el Lens, su inmediato perseguidor.
La desgracia fue doble para los parisinos, que perdieron a Vitinha por una torcedura en el tobillo. El portugués saltó a la disputa del balón con el madridista Endrick -cedido en el OL hasta final de temporada- y en la caída apoyó mal el pie derecho. Lucho le sustituyó antes del descanso, cuando el PSG caía por 0-2, por Zaïre-Emery.
"Nada positivo que comunicar. Cuando se sustituye a un jugador tras una situación ligeramente peligrosa, hay que esperar a las pruebas y ya veremos", decía el técnico asturiano en la rueda de prensa posterior a la derrota. A lo largo de este lunes se efectuarán pruebas médicas al centrocampista luso para conocer la gravedad de la lesión.
Las primeras exploraciones a pie de campo de los servicios médicos, sin embargo, no permiten ser muy optimistas. El tobillo derecho de Vitinha estaba muy inflamado y el jugador apenas podía apoyar el pie. El portugués lo intentó, incluso forzó durante algunos minutos. Finalmente Luis Enrique optó por retirarle para no provocar una molestia mayor.
Tramo final exigente
Una lesión que llega en el peor momento posible para los parisinos. Como decíamos, la lucha por el título doméstico está siendo encarnizada. Los parisinos tienen doble compromiso esta semana en Ligue 1 contra el Nantes y el Angers (martes y sábado) y no pueden despistarse si quieren revalidar el campeonato francés.
Y en la Champions League deberán medirse en semifinales al Bayern, en lo que puede considerarse una final anticipada. El duelo de ida se disputará el próximo 28 de abril en el Parque de los Prínicipes y todo hace indicar que el PSG deberá afrontar el encuentro sin uno de sus pilares, el futbolista que mejor entiende el libreto táctico del gijonés, el jugador que mueve los hilos de un equipo con trazas de volverse a proclamar campeón continental.
Fabián, de vuelta
Vitinha es el último de una larga lista de lesionados en el PSG. La acumulación de partidos del curso 24-25, donde el PSG venció prácticamente en todas las competiciones -salvo el Mundial de Clubes-, ha pasado factura en forma de fatiga y lesiones musculares. Dembélé, Neves, Kvaratskhelia, Achraf, Doué, Barcola, Fabián Ruiz son algunos de los futbolistas que han tenido que parar a lo largo de la campaña debido a diversas molestias.
La nota positiva frente al OL, no obstante, fue el regreso de Fabián a los terrenos de juego tras varios meses de ausencia. El sevillano dispuso de veinte minutos para coger ritmo de competición, con las miras puestas en el exigente final de campaña y el Mundial 2026.
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