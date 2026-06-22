Luis Enrique se une a la puja por Yan Diomande: pelea PSG-Liverpool por la sensación del Mundial

Nadie ha reventado el mercado como Yan Diomande, literalmente. Según 'Transfermarkt', el ex del Leganés y estrella del RB Leipzig fue el jugador que más se revalorizó esta temporada: de un millón y medio a 90 millones de euros. Aunque, como bien sabrán, con 90 millones no será suficiente para sacarlo del equipo energético, que ya ha rechazado 100 millones que el Liverpool puso sobre su mesa para relevar a Mo Salah. El Mundial solo hace pensar que la cifra que habrá que pagar por él será histórica.

¿Qué tiene de especial? Sobre todo, una mezcla muy difícil de encontrar en un futbolista de 19 años: velocidad, descaro y producción ofensiva constante, cualidades que sirven para decidir partidos semana tras semana. Diomande no es el típico extremo de highlights que vive de una bicicleta aislada; es un atacante regular, letal y con un abanico de recursos inacabable.

Yan Diomande, MVP en su debut en un Mundial / EFE

Es un jugador que amenaza cada vez que recibe abierto, que fija al lateral, que ataca el uno contra uno y que tiene ese cambio de ritmo que revoluciona un partido en segundos. Es potente, ágil, hábil y versátil. Puede jugar en la izquierda, donde parte a pierna cambiada para atacar el área, pero también tiene condiciones para moverse por la derecha y darle amplitud al equipo.

Aunque a veces los datos no sirven para reflejar al cien por cien el rendimiento de un futbolista, en su caso, los 13 goles y 10 asistencias que ha firmado este curso en 36 encuentros sí que explican algo fundamental de su juego: no recibe para conservar el balón, recibe para hacer daño al rival. Constantemente. Ya sea en conducción, aprovechando el primer toque para irse del rival o generando situaciones de peligro en espacios reducidos.

Yan Diomande ofreció una actuación sublime ante Ecuador / SPORT

Por ello, lo que han visto de él ante Ecuador y Alemania sí corresponde a su día a día en la Bundesliga. Y claro, Liverpool y ahora PSG van locos por él. Aunque Diomande todavía tiene aspectos por pulir, como la toma de decisiones en los últimos metros.

En Anfield, ahora con Andoni Iraola en el banquillo, que ya ha oficializado el fichaje de un extremo izquierdo, Víctor Muñoz, la operación tiene una lectura de futuro evidente. Sin Mo Salah, hace falta un Diomande que esté listo para aceptar uno de los mayores retos de la historia de la Premier League: relevar al Faraón.

En París, el escenario es distinto. Luis Enrique lo quiere porque encaja en su idea de ataque. El PSG da una importancia máxima a los extremos: los necesita para estirar defensas, atraer ayudas y liberar zonas interiores para hacer magia. El problema es que en el Parque de los Príncipes ya hay mucho talento en esas zonas.

Si llega Diomande, alguien deberá salir. Y ahí aparece Bradley Barcola, que se está revalorizando en este Mundial y puede convertirse en pieza de mercado si el club necesita hacer sitio económico y deportivo y llega una oferta importante. Por eso el mundo se pelea por Yan Diomande: porque no hay muchos extremos jóvenes capaces de cambiar partidos. Y el Leipzig, mientras tanto, se frota las manos. La puja ya ha superado los 100 millones. Y lo que queda.

En casos como estos, la sartén la tendrá por el mango el jugador. “El PSG es un equipo que me encanta desde pequeño”, mencionó recientemente. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿la oferta de 100 millones del Liverpool la rechazó el RB Leipzig o lo pidió Diomande para esperar al club que le encanta desde pequeño? El tiempo dirá.