Luis Enrique todavía sueña con el sextete

Luis Enrique lo volvió a hacer. Los parisinos protagonizaron una remontada agónica en Údine para proclamarse campeones de la Supercopa de Europa. Un título que suman a un palmarés que ya contaba con otros cuatro trofeos en este 2025.

Y es que el PSG ha arrasado esta temporada en prácticamente todas las competiciones en las que ha participado. Tan solo se le resistió el Mundial de Clubes a un conjunto al que Luis Enrique ha llevado a la gloria.

Tras varios años sumando fracasos por Europa, el técnico asturiano ha sabido dar con la tecla y dotar al PSG de un estilo que le ha llevado a ganar cinco trofeos y a quedarse a las puertas del inédito septete.

No habrá septete, pero ¿y sextete?

Tan solo sufrió un bache el equipo parisino: la final del Mundial de Clubes. En una campaña con partidos para aburrir, el PSG fue capaz de seguir dominando más allá del mes de julio, hasta que se topó con el Chelsea, que fue claramente superior para evitar que los franceses pudieran superar el sextete conseguido por el FC Barcelona en 2009.

Pero lo de Luis Enrique sigue teniendo mucho mérito. Tras caer en la final del Mundial el pasado 13 de julio y sin haber realizado pretemporada, se plantaba un mes después en Údine para enfrentarse a un Tottenham lanzado tras conquistar la Europa League y rodado con hasta seis amistosos disputados desde entonces.

"Creo que es difícil hablar de este partido porque entrenamos cinco o seis días. Lo increíble es nuestra afición, que está ahí independientemente del resultado para apoyar al equipo", dijo Luis Enrique tras el partido.

Milagro en la Supercopa

No afectó la polémica del adiós de Donnarumma. Ni siquiera con un 2-0 en contra en el minuto 85 se vino abajo el PSG, que remontó 'in extremis' para sumar un segundo título europeo en apenas dos meses y medio. Y el quinto en 2025 tras ganar previamente la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia y la Champions League.

"Para nosotros, es magnífico ganar este trofeo y ofrecérselo a la afición. El Tottenham jugó un muy buen partido; son más fuertes que nosotros porque estábamos en una situación muy difícil. Tuvimos la capacidad de luchar hasta el final", añadió el asturiano.

Aunque no sabe si el resultado "es o no justo", aseguró que "el fútbol es así" y pidió más a sus futbolistas. "Tenemos que mejorar, siempre espero más de mis jugadores", concluyó en Canal+ Francia. Tan solo le queda ahora a Luis Enrique conquistar la Copa Intercontinental de la FIFA, que se disputará en diciembre y que podría elevarle al olimpo de los sextetes.