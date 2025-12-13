Luis Enrique sufre antes de la Copa Intercontinental

Luis Enrique ya está listo para pelear por un nuevo título después de superar este sábado -aunque no sin sufrir- un trámite frente al Metz. El PSG, que afronta el miércoles la final de la Copa Intercontinental, se colocó líder provisional de la Ligue 1 para meter presión al Lens después de superar a un rival que plantó cara pero cuya remontada se quedó a medias (2-3).

Los de Luis Enrique derrotaron al colista después de conocer a su rival en la final de la Copa Intercontinental que se disputará el próximo miércoles en Qatar. El vigente campeón de la Champions League se enfrentará al ganador de la Copa Libertadores, un Flamengo de Filipe Luis que una hora antes superó en una única semifinal al Pyramids egipcio.

Sufrimiento doble

Pero antes de pelear por un nuevo trofeo debía el PSG afrontar la papeleta de visitar al último clasificado de la competición francesa. Con un once plagado de suplentes y una delantera formada por Mbaye, Gonçalo Ramos y Kang-in Lee, el conjunto capitalino se puso por delante pasada la media hora de juego con la participación de dos de los hombres que formaban hoy el tridente titular.

Gonçalo Ramos, de cabeza y asistido por el coreano ex del Valencia, desequilibró la balanza, mientras que el jovencísimo extremo de 18 años Quentin Ndjantou amplió distancias ocho minutos después lanzándose al área pequeña a por un envío de Mbaye desde la izquierda.

Reaccionó rápido el Metz, que volvió a meterse en el partido por medio de Deminguet justo antes del descanso y que se volcó en la segunda mitad en busca del gol del empate. Pero el que llegó fue el 1-3, obra de un Désiré Doué que batió al portero en el mano a mano tras un contragolpe a la carrera desde su propio campo. Ya en el 81', el ex del Granada Tsitaishvili puso el 2-3 definitivo para hacer sufrir al PSG hasta el pitido final.