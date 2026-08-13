Luis Enrique: "No estoy sorprendido, pero no es fácil con solo unos días de entrenamiento"

El Paris Saint-Germain ha vuelto a hacer lo que ya parece haberse convertido en una costumbre y ha comenzado una nueva temporada levantando un título. El conjunto parisino se impuso 2-1 al Aston Villa en Salzburgo y conquistó por segundo año consecutivo la Supercopa de Europa, prolongando una era de dominio que tiene a Luis Enrique como gran protagonista.

El técnico asturiano no quiso dramatizar las dificultades de una final disputada apenas unos días después del regreso de vacaciones. "No estoy sorprendido. Conozco perfectamente a los jugadores... Ha sido muy complicado, como el año pasado", explicó el asturiano después del encuentro. "Hay que destacar lo que ha hecho el equipo porque no es fácil con solo unos días de entrenamiento", insistió el entrenador.

Luis Enrique, campeón de la Supercopa de Europa / EFE

El PSG llegaba a la Supercopa tras solo dos partidos amistosos y con buena parte de su plantilla reincorporándose a última hora después del Mundial. Aun así, su equipo volvió a responder en una final. "Es muy fácil motivar a estos jugadores, aman lo que hacen... Es una situación casi perfecta", apuntó. Una frase que resume el cambio de mentalidad que ha experimentado el PSG desde la llegada del técnico español al Parque de los Príncipes.

Luis Enrique explicó que lo realmente complicado no es ganar, sino repetirlo. "Es tan difícil ganar consecutivamente, hay que aprovecharlo, ser ambiciosos, profesionales para intentar ganar todo de nuevo. Eso es la ambición", señaló.

Doué, protagonista; Safonov, decisivo

Uno de los nombres propios de la noche fue Désiré Doué. El joven atacante, autor del segundo gol y elegido mejor jugador del partido, explicó que el objetivo del equipo sigue intacto: "Nuestra mentalidad es ganar siempre, ser lo más competitivos posible". Sobre su gol, Doué quitó importancia a cualquier polémica: "Personalmente, hice la jugada. Ousmane metió el balón. Me concentré en mi acción, el árbitro pitó gol, es magnífico, hay que aprovecharlo", declaró.

El otro gran protagonista fue Matvey Safonov, con varias paradas de mérito que frenaron las ocasiones del Aston Villa. "Todo sigue igual. Es fantástico conseguir un título al inicio de la temporada. No hemos entrenado mucho, pero creo que hemos demostrado que estamos listos para la temporada", mencionó.

¿Y Barcola?

También habló un Nasser Al Khelaifi que no escondió su alegría. "Espero que sigamos así. Es magnífico, empezamos la temporada con un trofeo importante para nosotros. La mentalidad siempre es ganar. Tenemos el mejor equipo del mundo, el mejor entrenador, los mejores jugadores y la mejor afición", declaró a Canal+.

Preguntado por el futuro de Bradley Barcola, que no disputó el encuentro, echó balones fuera. "Todos los jugadores son importantes. Todos son muy importantes. No puedo decir si Barcola se irá. Hoy es jugador del Paris Saint-Germain. Ya veremos, las conversaciones, las negociaciones, ya veremos", respondió. En París, mientras tanto, prefieren mirar al césped y no a los despachos.