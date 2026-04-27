Luis Enrique saca pecho ante el Bayern: "No hay mejor equipo que nosotros"

Luis Enrique Martínez sabe que este momento de la temporada es clave. Después de ganar la Supercopa de Europa, la Copa Intercontinental y la Supercopa de Francia, el técnico asturiano quiere más: la Liga está a tiro, con seis puntos de ventaja sobre el Lens y doce puntos por disputar; la Champions League la tiene solo a tres partidos, aunque para llegar a Budapest primero debe tumbar al 'gigante' bávaro.

Este martes, el PSG recibe al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes para disputar la ida de semifinales de la competición reina (21:00 horas), y Luis Enrique atendió a los medios de comunicación para analizar un partido que será vital antes de cerrar la eliminatoria en el Allianz la semana que viene.

“Si hay ataques muy buenos, hay que saber defender, y esa será la clave. Se trata de aprovechar los ataques de la mejor manera y saber defenderse contra este tipo de equipos. Es un partido muy atractivo para todos los aficionados. Son dos equipos que están haciendo una muy buena temporada”, señaló el entrenador asturiano.

Estamos en semifinales y todos los jugadores están listos, excepto Quentin Ndjantou Luis Enrique — Entrenador del PSG

Su PSG llega en un gran momento, algo a lo que “todos los entrenadores aspiran”. “Estamos en semifinales y todos los jugadores están listos, excepto Quentin Ndjantou. Es la magia de la Champions League la que les da a los jugadores una energía especial, y todos queremos disfrutar de este tipo de partidos. No es casualidad; estamos en un muy buen momento”, expresó.

Luis Enrique, entrenador del PSG, durante el duelo frente al Angers / EFE

No obstante, el buen estado del equipo no relaja a Luis Enrique: “Estamos disfrutando y creo que nos lo hemos ganado con creces en estas últimas tres semanas. En la primera semifinal contra el Dortmund, estrellamos el balón seis veces contra el poste, pero el Dortmund ganó ambos partidos. Aquí hay que ser muy ambiciosos, lo somos, y queremos llegar un poco más lejos”, recordó.

En cuanto a regularidad, el Bayern puede que esté un poco por delante de nosotros porque solo ha perdido dos partidos. Pero, si lo comparamos con lo que demostramos, somos superiores. No hay mejor equipo que nosotros Luis Enrique — Entrenador del PSG

Eso sí, el asturiano es plenamente consciente del nivel de su plantilla: “Si nos fijamos en las estadísticas de ataque y defensa, somos los dos mejores equipos de Europa, aunque el Arsenal también ha hecho un muy buen trabajo. En cuanto a regularidad, el Bayern puede que esté un poco por delante de nosotros porque solo ha perdido dos partidos. Pero, si lo comparamos con lo que demostramos, somos superiores. No hay mejor equipo que nosotros. Después de no clasificarnos entre los ocho primeros en la fase de liga, ya dije que no había mejor equipo que nosotros. Tenemos mucho respeto por los grandes equipos”, espetó.

Muchas opciones para el once

Como él mismo recordó, apenas tiene bajas, por lo que cuenta con múltiples opciones para plantear el partido. No dio pistas sobre el plan: “Mañana será una lotería. Todos están listos, estoy muy contento. Independientemente de los jugadores que jueguen mañana, haré lo de siempre. Serán los mejores para ganar el partido. Necesitaremos a todos los que puedan jugar para ganar”.

Enfrente estará el Bayern de Kompany, que ya ha demostrado su fuerza en Europa ante rivales de la talla del Real Madrid: “Me encantan todos los jugadores del Bayern Múnich, no solo Olise. Son jugadores fantásticos individualmente, pero también como equipo. Vincent Kompany es un entrenador de primer nivel, lo demostró en Inglaterra. Cuando fichó por el Bayern hace dos años, vimos enseguida qué clase de equipo era y lo difícil que es jugar contra ellos. Son uno de los equipos que más disfruto viendo porque siempre practican un fútbol ofensivo. Me gustan todos los entrenadores, pero sobre todo los ofensivos, y él es uno de ellos”, destacó Luis Enrique.