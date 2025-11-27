Luis Enrique saca pecho

Tiene motivos de sobra Luis Enrique para sentirse orgulloso de su París Saint-Germain. Siempre los ha tenido, a decir verdad, pero especialmente estos últimos meses han sido una demostración de que por muchas dificultades que tenga su equipo, éste siempre sale adelante. Es uno de los argumentos principales del éxito del asturiano en París, donde siguen completamente rendidos al trabajo de su líder en el banquillo.

Se encargó Luis Enrique de remarcar el enorme mérito de sus jugadores en rueda de prensa tras vencer por 5-3 al Tottenham en el Parque de los Príncipes. No fue un partido nada sencillo para los parisinos, que llegaban a la cita de Champions con ausencias destacadas como las de Ousmane Dembélé o Desiré Doué. Y sin ellos, una semana más, el equipo volvió a estar a la altura de las circunstancias, demostrando que por mucho que cambien los nombres, la idea sigue siendo la misma de siempre.

Vitinha celebra uno de sus tantos contra el Tottenham / LAP

"Tenemos doce puntos en la Liga de Campeones y vamos primeros en nuestra liga y no hemos jugado un solo partido con todos nuestros futbolistas en forma", explicaba el técnico asturiano ante las preguntas de los periodistas. "Todavía nos faltan los goles de Ousmane Dembélé o Desiré Doué y de otros delanteros. Este equipo sigue creciendo y para mi es muy positivo", sacaba pecho Luis Enrique, que es consciente de que salir indemne de esta parte de la temporada es clave para los éxitos a final de curso.

Motivos para sentirse orgulloso

Lo cierto es que la victoria de los parisinos los acerca de manera casi matemática a la siguiente fase de la competición europea: "Creo que ya estamos casi clasificados entre los 24 mejores", reconoce. "Hay que recordar lo difícil que fue para nosotros el año pasado", recordó también el asturiano, que conquistó el título la temporada pasada tras pasar por la ronda previa a los octavos de final.

El PSG consiguió la victoria contra el Tottenham / MOHAMMED BADRA / EFE

Hubo nombres propios de la victoria del PSG contra el Tottenham en Champions, aunque entre todos ellos quien más destacó fue Vitinha. Autor de un hat-trick, el portugués se coronó que MVP del partido demostrando que el ritmo de su equipo pasa por sus botas: "Sensacional, fuera de serie, como de costumbre", explicó Luis Enrique, que también quiso valorar el trabajo de todo su centro del campo: "Fabián Ruiz, Joao Neves... los tres han estado increíbles", reconoció el asturiano.

Su victoria, que los coloca en una privilegiada segunda posición en la liguilla de la Champions, es un recordatorio de que el PSG está dispuesto a revalidar su título esta temporada. Si quiere hacerlo deberá hacer frente a una competencia durísima, especialmente en lo que respecta a los equipos de la Premier League: "Tienen un nivel altísimo pero a la competición le queda mucho", explicó. "Habrá que ver en febrero o marzo los que siguen a este nivel".