Luis Enrique: "No sé si el resultado es justo, pero así es el fútbol"

Luis Enrique, entrenador del PSG, comentó este miércoles tras ganar la Supercopa de Europa al Tottenham (2-2; 4-3 penaltis), después de levantar un 0-2 en los minutos finales, que no sabe "si el resultado es justo", pero que "así es el fútbol".

"Creo que es difícil hablar de este partido. Entrenamos cinco o seis días y ganamos...", dijo a Canal+ sobre la poca preparación de su equipo, que disputó su primer partido tras las vacaciones.

"Creo que el Tottenham hizo un muy buen partido, estaban en mejor forma que nosotros. Pero tuvimos la capacidad de luchar hasta el final. No sé si el resultado es justo, pero así es el fútbol", añadió

Contento por Chevalier

Además, comento la actuación del meta francés Lucas Chevalier, titular en el partido después de la decisión del técnico de dejar fuera al italiano Gianluigi Donnarumma: "Muy contento por él y por todo el equipo".

Luis Enrique, después de llevar al PSG a la conquista de la primera Liga de Campeones, consiguió la primera Supercopa de Europa del club parisino, en una final donde el francés Ousmane Dembele fue nombrado mejor jugador del duelo.